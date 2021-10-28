Про це повідомили в у посольстві України в Болгарії.

Болгарія заахувала Укарїну до списку країн червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Так, з 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та члени їхніх сімей.

Люди, яким дозволений в‘їзд, можуть перетнути кордон, якщо покажуть дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічний документ, водночас з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, що зроблений за 72 години до в’їзду.

Діти віком від 12 до 18 років мають показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в’їзду та сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані.

Діти до 12 років зможуть в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо коронавірусу.

У разі ненадання відповідного документа зазначені особи мають перебувати на 10-денному карантині.