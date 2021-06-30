Про це повідомляє американське видання The Hill.
Такі рекомендації з’явилися на фоні того, що інші організації з охорони здоров’я закликали повністю вакцинованих американців знову носити захисні маски.
До цього представники сфери охорони здоров’я округа Лос-Анджелес та Всесвітньої організації охорони здоров’я стверджували, що навіть повністю вакциновані американці повинні й далі носити маски в громадських місцях, оскільки збільшується кількість випадків захворювань штамом Delta.
“Якщо ви вакциновані, ви застраховані від різних штамів коронавірусу, які циркулюють в США… Повністю вакциновані американці не повинні носити маски”, – сказала Валенскі.
На її думку, у ВООЗ дали таку рекомендацію, оскільки у світі вакциновано значно менше людей, ніж в США. Тому їх рекомендації “більш обережні”.
В США громадяни можуть отримати вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.