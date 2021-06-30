Директорка Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що повністю вакциновані американці можуть не носити захисні маски та не боятися нового штаму коронавірусу Delta.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Такі рекомендації з’явилися на фоні того, що інші організації з охорони здоров’я закликали повністю вакцинованих американців знову носити захисні маски.

До цього представники сфери охорони здоров’я округа Лос-Анджелес та Всесвітньої організації охорони здоров’я стверджували, що навіть повністю вакциновані американці повинні й далі носити маски в громадських місцях, оскільки збільшується кількість випадків захворювань штамом Delta.

“Якщо ви вакциновані, ви застраховані від різних штамів коронавірусу, які циркулюють в США… Повністю вакциновані американці не повинні носити маски”, – сказала Валенскі.

На її думку, у ВООЗ дали таку рекомендацію, оскільки у світі вакциновано значно менше людей, ніж в США. Тому їх рекомендації “більш обережні”.

В США громадяни можуть отримати вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.