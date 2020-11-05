Станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514)”, – написав він.

За добу було госпіталізовано 1 269 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Протягом доби померли 193 пацієнта. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7924 людини. Одужали за добу 8378 пацієнтів, що є рекордним показником. Загалом коронавірус подолали 184 782 пацієнта.

За весь час епідемії в Україні зафіксували 430 467 випадків зараження коронавірусом.

За добу було проведено 75 598 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).

У цілому було проведено 3 470 669 ПЛР-тестів.

Кількість випадків зараження по регіонах наступна:

• м. Київ – 41 373 випадки;

• Вінницька область – 11 644 випадки;

• Волинська область – 14 889 випадків;

• Дніпропетровська область – 16 600 випадків;

• Донецька область – 12 873 випадки;

• Житомирська область – 16 598 випадків;

• Закарпатська область – 15 849 випадків;

• Запорізька область – 11 750 випадків;

• Івано-Франківська область – 22 521 випадок;

• Київська область – 18 329 випадків;

• Кіровоградська область – 2813 випадків;

• Луганська область – 4104 випадки;

• Львівська область – 32 069 випадків;

• Миколаївська область – 9306 випадків;

• Одеська область – 26 838 випадків;

• Полтавська область – 11 079 випадків;

• Рівненська область – 20 671 випадок;

• Сумська область – 13 196 випадків;

• Тернопільська область – 21 499 випадків;

• Харківська область – 40 330 випадків;

• Херсонська область – 4852 випадки;

• Хмельницька область – 17 989 випадків;

• Черкаська область – 10 085 випадків;

• Чернівецька область – 23 708 випадків;

• Чернігівська область – 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.