Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514)”, – написав він.
За добу було госпіталізовано 1 269 осіб.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Протягом доби померли 193 пацієнта. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7924 людини.
Одужали за добу 8378 пацієнтів, що є рекордним показником. Загалом коронавірус подолали 184 782 пацієнта.
За весь час епідемії в Україні зафіксували 430 467 випадків зараження коронавірусом.
За добу було проведено 75 598 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).
У цілому було проведено 3 470 669 ПЛР-тестів.
Кількість випадків зараження по регіонах наступна:
• м. Київ – 41 373 випадки;
• Вінницька область – 11 644 випадки;
• Волинська область – 14 889 випадків;
• Дніпропетровська область – 16 600 випадків;
• Донецька область – 12 873 випадки;
• Житомирська область – 16 598 випадків;
• Закарпатська область – 15 849 випадків;
• Запорізька область – 11 750 випадків;
• Івано-Франківська область – 22 521 випадок;
• Київська область – 18 329 випадків;
• Кіровоградська область – 2813 випадків;
• Луганська область – 4104 випадки;
• Львівська область – 32 069 випадків;
• Миколаївська область – 9306 випадків;
• Одеська область – 26 838 випадків;
• Полтавська область – 11 079 випадків;
• Рівненська область – 20 671 випадок;
• Сумська область – 13 196 випадків;
• Тернопільська область – 21 499 випадків;
• Харківська область – 40 330 випадків;
• Херсонська область – 4852 випадки;
• Хмельницька область – 17 989 випадків;
• Черкаська область – 10 085 випадків;
• Чернівецька область – 23 708 випадків;
• Чернігівська область – 9502 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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