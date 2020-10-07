Станом на середу, 7 жовтня, в Україні підтверджено 4753 нові випадки коронавірусу COVID-19, що є рекордним добовим показником з початку спалаху в нашій країні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У нас антирекорд за кількістю хворих. За минулу добу захворіли 4753 людини: з них 219 дітей і 251 медпрацівник. Було госпіталізовано 730 осіб. У нас зростає кількість людей, які знаходяться в лікарнях на стаціонарному лікуванні. На сьогоднішній ранок 18 039 громадян України знаходяться в лікарнях і лікуються від коронавірусної хвороби”, – зазначив Степанов.

Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (685), Києві (383), Одеській області (316), Дніпропетровській області (316), Донецькій області (263), Черкаській області (230), Полтавській області (227), Хмельницькій області (210), Сумській області (209), Львівській області (202), Київській області (192), Рівненській області (158), Волинській області (157), Житомирській області (151), Чернівецькій області (145).

При цьому за минулу добу також одужала рекордна кількість пацієнтів – 2569, що є найбільшим показником за час епідемії в Україні.

У цілому коронавірус вже подолали 105 970 людей.

Упродовж минулої доби було зафіксовано ще 77 летальних випадків. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 4597 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 239 337 осіб (з них 15 259 дітей і 16 864 медика).

За минулу добу було зроблено 59 189 тестувань на коронавірус (з них 32 376 методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 7074 випадки;

• Волинська область – 9037 випадків;

• Дніпропетровська область – 7688 випадків;

• Донецька область – 4824 випадки;

• Житомирська область – 7221 випадок;

• Закарпатська область – 10 373 випадки;

• Запорізька область – 4862 випадки;

• Івано-Франківська область – 14 562 випадки;

• Кіровоградська область – 1215 випадків;

• м. Київ – 25 474 випадки;

• Київська область – 10 291 випадок;

• Львівська область – 21 696 випадків;

• Луганська область – 1394 випадки;

• Миколаївська область – 4025 випадків;

• Одеська область – 15 337 випадків;

• Полтавська область – 3497 випадків;

• Рівненська область – 13 532 випадки;

• Сумська область – 5885 випадків;

• Тернопільська область – 14 737 випадків;

• Харківська область – 22 136 випадків;

• Херсонська область – 1591 випадок;

• Хмельницька область – 7473 випадки;

• Чернівецька область – 15 589 випадків;

• Черкаська область – 4917 випадків;

• Чернігівська область – 4907 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 7 жовтня надійшло 5286 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.