21 лютого у КВЦ "Парковий" пройде щорічний бізнес-форум Level Up Ukraine 2020. Захід у 4-ий раз збере в Києві авторитетних спікерів, представників влади, бізнесу та великих бізнес-спільнот для того, щоб спільними зусиллями створювати умови для співпраці на принципах win-win.

Головна тема форуму у 2020 році – принципи створення більшого. Level UP Ukraine виступає платформою для розвитку екосистеми, де влада, бізнес і суспільство розробляють умови, які призводять до реальних дій в Україні. Учасники оформляють домовленості та створюють загальні matching projects, де кожен долучається до нової моделі взаємодії на взаємовигідних умовах.

Для досягнення поставлених цілей Форум надає експертизу спікерів про глобальні та локальні тренди, підвищуючи академічний бекграунд учасників і виконуючи освітню функцію. Форум також надає учасникам незалежний стіл переговорів, за яким ключові гравці й представники інтересів громадян виробляють ефективні механізми та інструменти розвитку країни.

Присутні іноземні інвестори: від фондів до міжнародних фінансових інституцій зазначають ключові сфери інвестицій, а українська сторона має можливість представити свої рішення відповідно до запитів інвесторів.

Своїми принципами створення більшого поділяться:

Томас Бьоркман – фінансист, соціальний підприємець, засновник фонду Ekskäret;

Інго Фрідріх – один з 14 віце-президентів Європейського парламенту у 2004-2007 рр. від Німеччини;

Гіві Топчішвілі – Президент компанії 9.8 Group;

Грігол Катамадзе – Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і Повноважний Посол;

Владислав Криклій – Міністр інфраструктури України;

Також у Форумі візьмуть участь міжнародні інвестори з Грузії, США та ЄС.

21 лютого decision maker’и зберуться, щоб зрозуміти з якою метою об’єднуються об’єднання, який сектор економіки найбільш привабливий для інвестицій і як освіта впливає на створення екосистем в країні.

Організаторами форуму виступають компанія Una Partners і Асоціація платників податків України. Ідейним натхненником Форуму є Наталя Ульянова – експерт у сфері податкового та корпоративного планування, банківської справи, фінансових послуг та управління приватним капіталом. Незмінним співорганізатором Форуму є Грігол Катамадзе – президент Асоціації платників податків України.

“Саме на цьому майданчику 4 роки тому, в 2016 році, ми презентували проєкт Ліберального податкового кодексу, – зазначив Грігол Катамадзе. – І саме на майданчику Ukraine Level Up ми почали домовлятися між собою, щоб вирішувати ті проблеми, перед якими сьогодні стоїть український бізнес. Саме цей майданчик дав можливість приймати згодом безліч законодавчих актів, дуже потрібних для розвитку української економіки”.

Генеральним партнером Форуму став найбільший промисловий холдинг Грузії – Georgian Industrial Group. Ініціативу також підтримали лідери українського ринку: фармацевтичні компанії “Індар”, “Фармак”, БХФЗ і міжнародна IT-компанія Powercode.

Детальна інформація про спікерів та панельні дискусії Форуму доступна ТУТ.