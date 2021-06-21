Міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердять у понеділок новий набір санкцій проти безлічі офіційних осіб Білорусі й підготують низку заходів, спрямованих на удар по економіці країни.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррелль у Люксембурзі, де він головував на зустрічі міністрів ЄС, повідомляє агентство Associated Press.

За словами Борреля, під санкції ЄС потраплю близько 86 фізичних осіб і організацій Білорусі. Зокрема, блок прийме рішення про заморожування активів і заборонах на поїздки для представників влади та бізнесу країни.

Також він додав, що міністри підготують ряд економічних секторальних санкцій, які лідери Євросоюзу розглянуть на саміті в четвер, 24 червня.

“Це боляче, сильно вдарить по економіці Білорусі”, – сказав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас додав, що ЄС більше не буде “просто карати окремих осіб”.

“Тепер ми також введемо секторальні санкції – це означає, що тепер ми приступимо до роботи в економічних областях, які мають особливе значення для Білорусі й для доходів режиму. Ми хочемо дуже ясно дати зрозуміти Лукашенко, що шляху назад немає”, – сказав він.

Раніше стало відомо, що Україна готується до запровадження санкції проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій вже передали на розгляд РНБО, але секретар Ради нацбезпеки і оборони це заперечив.

Перед цим в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.