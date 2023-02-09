Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції проти Росії міститимуть у собі заборону на експорт та будуть спрямовані проти пропагандистів президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 9 лютого, Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції Європейського Союзу проти Росії міститимуть у собі нові заборони на експорт на суму понад 10 мільярдів євро, а також стосуватимуться пропагандистів Путіна.

“Ми будемо націлюватися на пропагандистів Путіна, тому що їхня брехня отруює публічний простір не лише в Росії, але й за кордоном”, – сказала президентка Єврокомісії під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

А також додала, що нові санкції “ще більше виснажать військову машину Росії та похитнуть основи її економіки”.

Зазначимо, що 8 лютого, Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти організацій, що постачають військове обладнання Росії та проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про санкції стало відомо після прибуття президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, де він зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Відтак, нові санкції стосуються шести організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники, для збройної агресії РФ проти України, а також вісьмох фізичних осіб та однієї юридичної особи, які пов’язані з фінансовими мережами, що допомагають підтримувати владу так званої “кремлівської еліти”.

В уряді Великої Британії зазначили, що ці санкції спрямовані проти організацій, на які покладається армія РФ, щоб підтримувати своє незаконне широкомасштабне вторгнення в Україну. Крім того, відповідні санкції мають викликати дефіцит критично важливих компонентів, необхідних Росії, і перешкодити розвитку її військового потенціалу на довгі роки.

В уряді Великої Британії зазначили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1 300 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з Росією.