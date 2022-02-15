Приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки з російсько-українського кордону, які зафіксували підвищену активність армії РФ.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Maxar Technologies, яка декілька тижнів спостерігає за діями російських військових біля кордону України, опублікувала нові супутникові фото, які були зроблені 13 та 14 лютого, тобто до того як у Кремлі заявили про відведення військ.

Нові фото зафіксували чергову активність російських військових вздовж усього кордону України. Йдеться про війська на заході Росії, війська РФ у Білорусі та війська РФ у тимчасово окупованому Криму.

Компанія Maxar Technologies зазначила, що Росія підтягнула до кордону України додаткові групи військових, ударні гелікоптери, штурмовики та винищувачі-бомбардувальники.

Водночас на деяких знімках зафіксовано відхід декількох військових підрозділів, які залишають полігони та формують ешелони для відправки військ.