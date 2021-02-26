11 березня на X-Ray Marketing Conference 20 директорів з маркетингу, digital- та PR- фахівців поділяться досвідом трансформації комунікації під час кризи, ребрендингу, збільшення лояльності аудиторії через соціальні проєкти і розкажуть про те, як впроваджувати сміливі рішення у непрості часи.

Серед спікерів: директор з маркетингу MEGOGO Лера Толочина, директор з комунікацій АЗС WOG Олена Осипчук, директор FILM.UA Entertainment Юлія Сабадаш, директор з маркетингу Parimatch Holding Іван Ляшенко, директор з корпоративних комунікацій “Нова пошта” Олена Плахова та ще 15+ топових експертів.

Дізнатися більше про спікерів та зареєструватися: https://xray.mmr.ua

На X-Ray Marketing Conference ви дізнаєтеся:

як побудувати ефективну комунікацію у нових реаліях, від віцепрезидентки Української PR-Ліги Олени Дерев’янко;

про рекламу, яка ефективно працює навіть у локдаун, від глави департаменту маркетингу METRO Антона Жоріна;

як створити соціальний проєкт з хорошим результатом для бізнесу, від директорки з корпоративних зв’язків “Київстар” Анни Захараш;

про нові вектори розвитку медіасервісу, від директорки з маркетингу MEGOGO Лери Толочиної.

Місцем зустрічі та обміну досвідом представників креативної індустрії буде простір INVERIA flow space. Організатори, онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+, створили формат участі ONLINE FREE, коли всі охочі зможуть отримати досвід спікерів безкоштовно!

Обрати формат і зареєструватися: https://xray.mmr.ua

Церемонія нагородження X-RAY Marketing Awards

Після закінчення конференції всі учасники офлайн-формату запрошуються на Церемонію нагородження X-RAY Marketing Awards. Щорічно у межах цієї події нагороджують найкращих представників креативної індустрії, а обираєте їх ви! Голосування триває до 28 лютого включно. Підтримайте тих, хто здивував своїми рішеннями, ребрендингом, комунікацією у 2020 році.

Віддати голос: https://vote.xray.mmr.ua/

Генеральний партнер X-Ray Marketing Conference — “Нова пошта”.

Партнер — Glo.

Організатори:

Ekonomika + — бізнес/медіа бюро, в яке входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетингу MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших”.

Компанія щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких:

Get Business Festival: великий фестиваль для малого і середнього бізнесу;

PR-марафон: огляд трендів PR-галузі;

Zavtra: конференція унікальних тінейджерів;

HR-марафон: обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних компетенцій;

She Congress: досвід ділових жінок;

Business Wisdom Summit: стратегії і досвід змін від лідерів великого бізнесу.

Marketing Media Review — це тенденції і новини ринку реклами, маркетингу та медіа, статті про вдалі і невдалі рекламні проєкти, інтерв’ю з успішними особистостями з маркетингу та PR.