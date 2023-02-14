Нові відкриття вчених про стародавні дієти: як харчувалися найдавніші люди – матеріал CNN

Нові революційні відкриття показали, що раціон найдавніших людей був різноманітним і що ті стародавні страви, ймовірно, включали складніші процеси приготування, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Приблизно десять років тому почалися активні обговорення щодо палео дієти (неандертальської дієти) — харчування, яке базується на тому, що нібито любили споживати люди кам’яного віку.

За даними видання, зараз людям мало відомо про те, що їли наші найдавніші люди, і те, що науковцям вдалося дізнатися за останні роки свідчить про те, що в їхньому раціоні було щось більше, ніж просто стейк мамонта.

Згідно з новим дослідженням, неандертальці, які жили 90 000 років тому в печері на березі моря на території сучасної Португалії, регулярно ловили та їли крабів, смаживши їх на вугіллі.

У виданні зазначили, що це відкриття є важливим, оскільки воно базується на доказах, які спростовують давнє уявлення про те, що споживання морепродуктів, багатих омега-3 жирними кислотами, які важливі для мозку, було одним з унікальних факторів, які зробили наш власний вид, Homo sapiens, когнітивно розумніші за неандертальців.

Водночас у Кенії інші археологічні розкопки показали, що ранні гомініди харчувалися бегемотами 2,9 мільйона років тому, вони розрізали туші за допомогою характерних і несподіваних знарядь.

Відтак це відкриття може надати відповідь на ключове питання еволюції людини: хто першим використовував кам’яні знаряддя?

У виданні розповідається, що у серіалі “Останній з нас” герої впізнають серед себе зомбі за грибами, які вириваються з їхніх тіл. Ці грибкові паразити маніпулюють своїми господарями, щоб заразити громади навколо них, створюючи, як наслідок, більше монстрів.

У реальному житті вид гриба, який надихнув на створення фільму, Ophiocordyceps, вражає комах і не загрожує людям.

Проте за словами експертів, загроза від грибкових патогенів зростає і може значно посилитися в теплішому та вологішому світі.

У новій доповіді ООН зазначається, що кліматична криза також може сприяти поширенню стійких до ліків супербактерій, оскільки підвищення температури збільшує швидкість росту бактерій і швидкість поширення генів, стійких до антибіотиків, між мікроорганізмами.

Щодо несподіваних знахідок та відкриттів, нещодавно стало відомо, що трійця дешифрувальників випадково знайшла 57 секретних листів від Марії Стюарт до французького посла в Англії між 1578 і 1584 роками, написані складним кодом.

Більшість листів зберігалася в національній бібліотеці Франції в Парижі переважно серед інших документів без позначок. Вони також були написані шифром – спеціальними графічними символами. Зазначено, що документи датуються першою половиною 16 століття і, як вважають, стосуються Італії.

Джордж Ласрі, інформатик і криптограф з Франції, Норберт Бірманн, піаніст і професор музики з Німеччини і Сатоші Томокійо, фізик і експерт з патентів з Японії – усі разом працювали над дешифруванням документів.

Коли дослідники почали працювати над унікальними шифрами, вони швидко зрозуміли, що листи написано французькою мовою. Команда виявила дієслова та прислівники, згадки про полон – і ключове слово: Walsingham. Сер Френсіс Волсінгем був секретарем королеви Єлизавети I. Разом усі ознаки вказували на те, що команда, можливо, знайшла листи Марії Стюарт, які вважалися втраченими протягом століть.

Марія Стюарт підтримувала регулярне листування з союзниками і намагалася завербувати гінців, щоб приховати свої листи від ворогів. Листи розкривають нові подробиці її спілкування з Мішелем де Кастельно де Мовіссьєра, французьким послом в Англії.

У листах Марія скаржилася на умови ув’язнення та погане самопочуття. Вона поскаржилася, що її переговори з Єлизаветою I про звільнення велися несумлінно. Марія детально описала свою неприязнь до Волсінгема, а також до Роберта Дадлі, графа Лестера – улюбленця її двоюрідного брата.

Спочатку дослідники могли прочитати лише 30% тексту за допомогою комп’ютерного алгоритму. Потім вони вручну проаналізували символи та перевірили їх за допомогою контекстного аналізу. Більшість зусиль було витрачено на транскрипцію зашифрованих літер (загалом 150 000 символів) та їх інтерпретацію – 50 000 слів.

За словами дослідників, шифри були гомофонічними, тобто кожна літера алфавіту могла бути закодована за допомогою кількох шифр-символів. Ця практика гарантувала, що певні символи не використовувалися занадто часто. Текст також містив спеціальні символи для позначення загальних місць, слів та імен.

Крім того, у CNN розповіли, що астрономи помітили 12 раніше невідомих супутників, що обертаються навколо Юпітера, довівши загальну кількість підтверджених супутників до 92, найбільше серед усіх планет cонячної системи. Найбільші з нової партії назвуть пізніше цього року.

За даними видання, астероїд розміром з римський Колізей зіпсував зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, зокрема астрономи знайшли карликову планету з кільцем, яке суперечить тому, що відомо про небесну механіку.