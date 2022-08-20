У різних населених пунктах окупованого Криму від ранку лунають вибухи. Зокрема повідомляється, що неспокійно у Бахчисараї, Євпаторії та Заозерному.

Про це повідомляють голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та “голова” Криму Сергій Аксьонов.

Як повідомив Чубаров, над селищем Заозерне, що поблизу Євпаторії, чутно вибухи.

“Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці…”, – написав він.

Підтвердив звуки вибухів і окупаційний “голова” Криму Аксьонов. За його даними, вибухи – це робота ППО.

“У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль уражена. Постраждалих та пошкоджень немає”, – написав він закликавши довіряти лише перевіреній інформації”.

У місцевих Telegram-каналах очевидці опублікували відео роботи ППО.

Згодом Рефат Чубаров повідомив, що вибухи було чутно й у Бахчисараї.

“Повідомляється, що в Бахчисараї пролунало 3 вибухи та підіймається дим”, – написав він.

Також очільник Меджлісу повідомив, що “нервова метушня” у росіян розпочалась у Сімферополі.

Варто додати, що цього ранку вибухи лунали в окупованому Севастополі. Тут на дах штабу Чорноморського флоту впав безпілотник.