Вранці, 26 квітня, на території так званої "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) знову пролунали вибухи. Цього разу повідомляється про знищення антен, які транслювали радіо РФ.

Про це повідомили у так званому “МВС ПМР”.

Вибухи пролунали о 6:40 та 7:05 у селищі Маяк, що в Григоріопольсокому районі.

На місце вибухів одразу відправили “правоохоронців” так званої “ПМР” та відповідні аварійні служби. Там вони оточили територію радіотелецентру “Маяк” та розпочали обстеження всіх об’єктів.

Після огляду вони повідомили, що вибухами виведено з ладу дві найпотужніші антени – мегаватну та напівмегаватну, які ретранслювали радіо з Росії.

Жертв та постраждалих унаслідок вибухів немає.

За інформацією видання News maker, після серії вибухів у Придністров’ї президентка Молдови Мая Санду скликала засідання вищої ради безпеки.

Засідання “ради безпеки” Придністров’я скликав і голова “ПМР” Вадим Красносельський. За підсумками засідання на території Придністров’я запровадили “червоний рівень” терористичної загрози.

За даними видання, в окремих придністровських та проросійських Telegram-каналах повідомляли про нічні вибухи у селі Паркани та на аеродромі Тирасполю. Проте жодної офіційної інформації щодо цих вибухів немає.

Також за даними ЗМІ, вранці на придністровських КПП почали формуватись черги з бажаючих виїхати з регіону. Водночас у прикордонній поліції Молдови цю інформацію спростовують.

На вибухи у Придністров’ї зреагував ватажок ще однієї невизнаної “республіки”. Йдеться про Дениса Пушиліна, який є так званим “головою ДНР”. За його словами, як тільки Росія захопить всю Донецьку область, їм варто перейти до нового етапу “спецоперації”, врахувавши вибухи у “ПМР” та “обстріли прикордонних з Україною населених пунктів РФ”. Наразі цю заяву Пушиліна активно розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ.

Офіційна Кишинів наразі не коментує ситуацію у Придністров’ї. За даними видання, президентка Мая Санду дасть брифінг щодо “ПМР” після засідання радбезу.