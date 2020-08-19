Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За добу померли ще 28 осіб. При цьому одужали 812 пацієнтів.

Найбільше нових випадків виявили: в Харківській області (247), Києві (215), Львівській області (188), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (154), Рівненській області (125), Одеській області (123), Закарпатській області (117), Тернопільській області (99).

З початку епідемії в Україні підтвердили 96 тисяч 403 випадки COVID-19: 2144 людини померли, 49 тис. 737 одужали.

Варто зазначити, що попередній рекорд був зафіксований станом на суботу, 15 серпня. Тоді повідомлялося про 1847 нових випадків за добу.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, за добу було проведено 37 тисяч 771 тестування на коронавірус (з них 19 тисяч 591 – методом ПЛР).

Варто зазначити, що напередодні повідомлялося про проведення 28 тис. 292 тестувань, з яких 15 тис. 120 – методом ПЛР. Відтак кількість тестувань за добу збільшили на майже 9,5 тисяч.