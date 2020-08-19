Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
За добу померли ще 28 осіб. При цьому одужали 812 пацієнтів.
Найбільше нових випадків виявили: в Харківській області (247), Києві (215), Львівській області (188), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (154), Рівненській області (125), Одеській області (123), Закарпатській області (117), Тернопільській області (99).
З початку епідемії в Україні підтвердили 96 тисяч 403 випадки COVID-19: 2144 людини померли, 49 тис. 737 одужали.
Варто зазначити, що попередній рекорд був зафіксований станом на суботу, 15 серпня. Тоді повідомлялося про 1847 нових випадків за добу.
ОНОВЛЕНО:
Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, за добу було проведено 37 тисяч 771 тестування на коронавірус (з них 19 тисяч 591 – методом ПЛР).
Варто зазначити, що напередодні повідомлялося про проведення 28 тис. 292 тестувань, з яких 15 тис. 120 – методом ПЛР. Відтак кількість тестувань за добу збільшили на майже 9,5 тисяч.
Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область — 3323 випадки;
• Волинська область — 4878 випадків;
• Дніпропетровська область — 1816 випадків;
• Донецька область — 1122 випадки;
• Житомирська область — 2536 випадків;
• Закарпатська область — 6552 випадки;
• Запорізька область — 1179 випадків;
• Івано-Франківська область — 7122 випадки;
• Кіровоградська область — 748 випадків;
• м. Київ — 10 945 випадків;
• Київська область — 4685 випадків;
• Львівська область — 12 448 випадків;
• Луганська область — 194 випадки;
• Миколаївська область — 857 випадків;
• Одеська область — 5281 випадок;
• Полтавська область — 582 випадки;
• Рівненська область — 7953 випадки;
• Сумська область — 1023 випадки;
• Тернопільська область — 4001 випадок;
• Харківська область — 6607 випадків;
• Херсонська область — 312 випадків;
• Хмельницька область — 1678 випадків;
• Чернівецька область — 8108 випадків;
• Черкаська область — 1175 випадків;
• Чернігівська область — 1278 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 19 серпня надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.
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