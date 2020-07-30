Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Києві – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105, Івано-Франківській – 104.
Нових випадків COVID-19 не виявили у Херсонській та Луганській областях.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1673 людини, з них 23 – за останню добу.
Одужали вже 38 154 людини, за добу – 760.
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