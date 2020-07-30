Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105, Івано-Франківській – 104.

Нових випадків COVID-19 не виявили у Херсонській та Луганській областях.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1673 людини, з них 23 – за останню добу.

Одужали вже 38 154 людини, за добу – 760.