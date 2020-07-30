В Україні станом на 30 липня підтверджено 68 794 випадки COVID-19. За добу виявили 1197 нових випадків, що є найбільшим добовим показником з початку епідемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105, Івано-Франківській – 104.

Нових випадків COVID-19 не виявили у Херсонській та Луганській областях.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1673 людини, з них 23 – за останню добу.

Одужали вже 38 154 людини, за добу – 760.