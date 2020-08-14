Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Станом на дев’яту ранку 14 серпня в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено
1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 3129 випадків;
  • Волинська область — 4529 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1658 випадків;
  • Донецька область — 1049 випадків;
  • Житомирська область — 2333 випадки;
  • Закарпатська область — 6080 випадків;
  • Запорізька область — 1038 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6320 випадків;
  • Кіровоградська область — 739 випадків;
  • м. Київ — 10 160 випадків;
  • Київська область — 4429 випадків;
  • Львівська область — 11 658 випадків;
  • Луганська область — 171 випадок;
  • Миколаївська область — 770 випадків;
  • Одеська область — 4732 випадки;
  • Полтавська область — 533 випадки;
  • Рівненська область — 7326 випадків;
  • Сумська область — 783 випадки;
  • Тернопільська область — 3538 випадків;
  • Харківська область — 5583 випадки;
  • Херсонська область — 290 випадків;
  • Хмельницька область — 1514 випадків;
  • Чернівецька область — 7264 випадки;
  • Черкаська область — 1092 випадки;
  • Чернігівська область — 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Щодо тестувань, то станом на ранок 14 серпня до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19.

Оновлене 9:30:

Голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що за добу коронавірусом захворіли 110 дітей і 78 медичних працівників.

Також за добу було встановлено новий антирекорд за кількістю госпіталізацій.

“За минулу добу було госпіталізовано 330 осіб”, – повідомив Степанов.

За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 19 людей.

За попередню добу було зроблено 35237 тестів. З них майже 19 тисяч – методом ПЛР-діагностики.

Антилідерами серед регіонів стали Харківська область (205 випадків), Львівська область (184 випадки), Одеська область (160 випадків), Чернівецька область (154 випадки), а також місто Київ (158 випадків).

  • У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
  • В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
  • В Україні діють оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них – свої обмеження.