Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Станом на дев’яту ранку 14 серпня в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено
1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 3129 випадків;
- Волинська область — 4529 випадків;
- Дніпропетровська область — 1658 випадків;
- Донецька область — 1049 випадків;
- Житомирська область — 2333 випадки;
- Закарпатська область — 6080 випадків;
- Запорізька область — 1038 випадків;
- Івано-Франківська область — 6320 випадків;
- Кіровоградська область — 739 випадків;
- м. Київ — 10 160 випадків;
- Київська область — 4429 випадків;
- Львівська область — 11 658 випадків;
- Луганська область — 171 випадок;
- Миколаївська область — 770 випадків;
- Одеська область — 4732 випадки;
- Полтавська область — 533 випадки;
- Рівненська область — 7326 випадків;
- Сумська область — 783 випадки;
- Тернопільська область — 3538 випадків;
- Харківська область — 5583 випадки;
- Херсонська область — 290 випадків;
- Хмельницька область — 1514 випадків;
- Чернівецька область — 7264 випадки;
- Черкаська область — 1092 випадки;
- Чернігівська область — 1154 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Щодо тестувань, то станом на ранок 14 серпня до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19.
Оновлене 9:30:
Голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що за добу коронавірусом захворіли 110 дітей і 78 медичних працівників.
Також за добу було встановлено новий антирекорд за кількістю госпіталізацій.
“За минулу добу було госпіталізовано 330 осіб”, – повідомив Степанов.
За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 19 людей.
За попередню добу було зроблено 35237 тестів. З них майже 19 тисяч – методом ПЛР-діагностики.
Антилідерами серед регіонів стали Харківська область (205 випадків), Львівська область (184 випадки), Одеська область (160 випадків), Чернівецька область (154 випадки), а також місто Київ (158 випадків).
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- В Україні діють оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них – свої обмеження.