За минулу добу, 13 серпня, в Україні було підтверджено 1732 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості нових хворих за добу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Станом на дев’яту ранку 14 серпня в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено

1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 3129 випадків;

Волинська область — 4529 випадків;

Дніпропетровська область — 1658 випадків;

Донецька область — 1049 випадків;

Житомирська область — 2333 випадки;

Закарпатська область — 6080 випадків;

Запорізька область — 1038 випадків;

Івано-Франківська область — 6320 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 160 випадків;

Київська область — 4429 випадків;

Львівська область — 11 658 випадків;

Луганська область — 171 випадок;

Миколаївська область — 770 випадків;

Одеська область — 4732 випадки;

Полтавська область — 533 випадки;

Рівненська область — 7326 випадків;

Сумська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 3538 випадків;

Харківська область — 5583 випадки;

Херсонська область — 290 випадків;

Хмельницька область — 1514 випадків;

Чернівецька область — 7264 випадки;

Черкаська область — 1092 випадки;

Чернігівська область — 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Щодо тестувань, то станом на ранок 14 серпня до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19.

Оновлене 9:30:

Голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що за добу коронавірусом захворіли 110 дітей і 78 медичних працівників.

Також за добу було встановлено новий антирекорд за кількістю госпіталізацій.

“За минулу добу було госпіталізовано 330 осіб”, – повідомив Степанов.

За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 19 людей.

За попередню добу було зроблено 35237 тестів. З них майже 19 тисяч – методом ПЛР-діагностики.

Антилідерами серед регіонів стали Харківська область (205 випадків), Львівська область (184 випадки), Одеська область (160 випадків), Чернівецька область (154 випадки), а також місто Київ (158 випадків).