Про це повідомляють американські ЗМІ.
Каліфорнійська асоціація вчителів (CTA) опублікувала рекомендації для педагогів та батьків щодо нового челенджу. Приблизно місяць тому у соціальній мережі була інший тренд. Школярів закликали ламати якусь річ у школі чи красти її, аби потім похизуватися цим у TikTok.
Наразі було зафіксовано один випадок нового челенджу в Південній Кароліні. Один з учнів вдарив вчителя, зафіксував цей момент на камеру та виклав у TikTok.
“Якщо подібний інцидент відбудеться у вашій школі, будь ласка, переконайтеся, що адміністрація школи та місцевий департамент освіти були попереджені та отримали відповідні звіти. Також потрібно повідомити про це поліцію”, – сказано в рекомендаціях.
Челендж “Ляпас учителю” поширюється досить швидко. В Аризоні поліція штату попередила, що будь-хто, хто нападе на когось із працівників школи, відповідатиме як за “напад при обтяжувальних обставинах”.
- Житель американського штату Айдахо Натан Аподака, відомий в TikTok за ніком 420Doggface208, повторив своє торішнє вірусне відео, коли він на скейті їхав на роботу.