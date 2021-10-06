У США серед школярів з'явився новий челендж у соціальній мережі TikTok. Учні мають вдарити вчителя та зняти це на камеру.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Каліфорнійська асоціація вчителів (CTA) опублікувала рекомендації для педагогів та батьків щодо нового челенджу. Приблизно місяць тому у соціальній мережі була інший тренд. Школярів закликали ламати якусь річ у школі чи красти її, аби потім похизуватися цим у TikTok.

Наразі було зафіксовано один випадок нового челенджу в Південній Кароліні. Один з учнів вдарив вчителя, зафіксував цей момент на камеру та виклав у TikTok.

“Якщо подібний інцидент відбудеться у вашій школі, будь ласка, переконайтеся, що адміністрація школи та місцевий департамент освіти були попереджені та отримали відповідні звіти. Також потрібно повідомити про це поліцію”, – сказано в рекомендаціях.

Челендж “Ляпас учителю” поширюється досить швидко. В Аризоні поліція штату попередила, що будь-хто, хто нападе на когось із працівників школи, відповідатиме як за “напад при обтяжувальних обставинах”.