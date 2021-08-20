Президент Володимир Зеленський віджався на брусах у вишиванці в рамках нового челенджу до Дня Незалежності — #здороваукраїна30.

Ролик опубліковано на сторінці президента у Facebook.

“Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30”, — написав Зеленський у підписі до відео, на якому демонструє вправу на брусах.

Президент закликав спортсменів виконати свою улюблену фізичну вправу у вишиванці 30 разів, передавши естафету.

Сам Зеленський передав естафету президенту Національного олімпійського комітету України, українському легкоатлету та першому віцепрезиденту World Athletics Сергієві Бубці.

“Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!”, — сказав президент.

Челендж від Зеленського замовляли? Ні? А він вже його "запустив". P.S. Десь ̷с̷у̷м̷у̷є̷ підтягується один Черновецький. pic.twitter.com/E87HWzuyeJ — Букви (@Bykvu) August 20, 2021