Ролик опубліковано на сторінці президента у Facebook.
“Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30”, — написав Зеленський у підписі до відео, на якому демонструє вправу на брусах.
Президент закликав спортсменів виконати свою улюблену фізичну вправу у вишиванці 30 разів, передавши естафету.
Сам Зеленський передав естафету президенту Національного олімпійського комітету України, українському легкоатлету та першому віцепрезиденту World Athletics Сергієві Бубці.
“Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!”, — сказав президент.
Челендж від Зеленського замовляли? Ні? А він вже його "запустив".
P.S. Десь ̷с̷у̷м̷у̷є̷ підтягується один Черновецький. pic.twitter.com/E87HWzuyeJ
— Букви (@Bykvu) August 20, 2021
- Раніше Володимир Зеленський вирішив похвалитися своєю фізичною формою та виклав фото зі спортзалу. ““У кожного свої “млинці” на сніданок. Всім гарного дня!!!”, – підписав пост Зеленський.