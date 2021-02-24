Голова ДФС Вадим Мельник підписав наказ про призначення нових в.о. керівників регіональних підрозділів у 10 областях.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

“Сьогодні я оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській”, – написав він.

Відомо, що в грудні 2020 Кабмін на позачерговому засіданні призначив Мельника Вадима головою Державної фіскальної служби.

І вже тоді, новопризначений голова затвердив, що буде боротись із наявними злочинними схемами, та максимально швидко проведе кадрові зміни у структурі.

“Ще у грудні я говорив: кадрові зміни необхідні, оскільки вони є одним з щаблів на шляху до розв’язання проблемних питань в службі. Ми визначили основні напрямки роботи для нових керівників: викорінити існування незаконних каналів реалізації підакцизних товарів та ліквідувати діяльність податкових “схем””, – зазначив Вадим Мельник.