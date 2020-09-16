Apple віддає перевагу простоті, що і проявляється в лінійках продуктів компанії. Четверте покоління iPad Air взяло багато від iPad Pro, а ще отримало ряд приємних доповнень, наприклад, процесор A14 Bionic.

Про це пише видання Verge.

Раніше лінійка iPad була простою: ви вибирали розмір екрану, обсяг пам’яті і колір самого планшета.

Але, починаючи з появи в 2016 році Smart Keyboard і 9,7-дюймового iPad Pro, модельний ряд iPad почав розростатися.

Минулої весни було випущено п’ять різних моделей iPad з двома різними типами роз’ємів (Lightning і USB-C) і навіть два різних типи цифрового стилуса, оскільки оновлений Apple Pencil працював тільки з новими планшетами Apple. Так залишається і на сьогоднішній день.

Тепер, з переосмисленим iPad Air, який Apple знову представила в своїй лінійці близько 18 місяців тому разом з оновленим iPad mini, ситуація стала ще більш заплутаною.

Головне питання сьогодні: навіщо купувати iPad Pro?

Раніше Pro мав певні привілеї, такі як можливість використовувати Smart Keyboard і Apple Pencil, а також гарний дисплей без рамки.

Але майже всі ці переваги, за винятком екрану з більш високою частотою оновлення 120 Гц на моделях iPad Pro після 2018 року і Face ID, доступні в новому Air.

Air також коштує набагато дешевше – 599 доларів в порівнянні з 11-дюймовим iPad Pro з ціною 799 доларів. Air може похвалитися більш швидким процесором з A14.

Apple заявляє, що новий чіп iPad Air дає 40-відсоткове поліпшення продуктивності в порівнянні з попереднім iPad Air, і варто зазначити, що A14 Bionic – це 6-ядерний чіп, а A12Z Bionic – 8-ядерний, з більш швидким графічним процесором і особливим переваги використання комп’ютерних програм для графічних і обчислювальних додатків.

У iPad Pro є варіанти пам’яті – 512 ГБ і 1 ТБ, а у Air – 256 ГБ. Pro також має дисплей ProMotion з високою частотою оновлення, який може стати яскравіше, сканер LIDAR і надшироку камеру на задній панелі.

Ось специфікації планшетів:

У наведеній вище таблиці можна знайти деякі дивні речі, в основному між iPad mini і новою базовою моделлю iPad восьмого покоління. Чому, наприклад, менший з двох пристроїв має набагато кращу фронтальну камеру і дисплей True Tone, а новий iPad восьмого покоління – ні? Також цікаво, що можливості зберігання для iPad mini збільшені вдвічі, хоча вони залишаються вкрай низькими для базової моделі.