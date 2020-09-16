15 вересня компанія Apple провела традиційну презентацію нових гаджетів та програмного забезпечення, на якій презентувала новий iPad, смартгодинник Watch Series 6 і не лише.

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Днями компанія офіційно оголосила дату презентації, на якій представить свої новинки. Примітно, що до презентації в компанії не розголошували інформацію, які саме продукти представлять.

Ходили чутки, що буде презентовано нову версію Apple Watch і новий iPad Air, а от нового iPhone так і не покажуть. Тож що Apple презентувала на щорічному івенті?

Нові iPad Air та iPad 8-го покоління

Apple презентувала новий iPad Air з повноекранним дизайном, як і iPad Pro. У нього великий 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina з роздільною здатністю 2360×1640 пікселів.

У новій моделі компанія перемістила кнопку Touch ID з передньої частини пристрою на верхню частину кнопки сну/пробудження.

У новому iPad Air також новий чип A14 Bionic, 6-ядерний процесор, нова 4-ядерна архітектура графічного процесора і 16-ядерний нейронний движок.

Також гаджет оснащений 12-мегапіксельною камерою ззаду — як у iPad Pro, але з поліпшеною стабілізацією відео. Також є фронтальна 7-мегапіксельна камера FaceTime HD. Порт Lightning в пристрої був замінений на USB-C.

Новий iPad доступний у п’яти кольорах — небесно-блакитному, зеленому, срібному, космічному сірому і рожевому золоті. Вартість — від 599 доларів. Продаж має початися наступного місяця.

Крім того, Apple анонсувала новий iPad восьмого покоління. Він матиме такий самий дизайн, як і попередня модель: з великими верхньою й нижньою лицьовими панелями та кнопкою Touch ID на передній панелі. Він буде оснащений чипом A12 Bionic.

Вартість — від 329 доларів. Попереднє замовлення на сайті компанії можна зробити вже зараз, але у продаж він надійде 18 вересня.

Дві версії Apple Watch

Apple анонсувала Watch Series 6, в яких з’явиться новий датчик здоров’я: можна буде виміряти насиченість крові киснем.

Годинник оснащений новим чипом S6, який, за словами Apple, є двоядерним процесором на основі A13 Bionic, як в iPhone 11.

Apple заявляє, що екран Apple Watch Series 6 буде у 2,5 раза яскравішим в умовах роботи на відкритому повітрі, а також матиме постійно ввімкнений висотомір.

Гаджет буде представлений у декількох нових кольорах, зокрема — синій, золотий, сірий, графіт, та червоний.

Вартість Apple Watch Series 6 — від 399 доларів за версію з GPS. Оформити попереднє замовлення можна вже сьогодні, доступний він буде з п’ятниці.

Apple також представила дешевший годинник Apple Watch SE. Він має багато тих самих функцій, що і Series 6 (акселерометр, гіроскоп, постійно ввімкнений висотомір тощо). Але буде оснащений чипом S5, який використовувався в моделі Series 5. Його вартість — від 279 доларів, продаж також почнеться в п’ятницю.

Анонсовано оновлення всіх операційних систем

Apple заявила, що апаратні продукти, анонсовані 15 вересня, матимуть нове програмне забезпечення. Компанія випустить ряд оновлень програмного забезпечення (iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 і tvOS 14) 16 вересня.

Новий фітнес-сервіс

Apple запускає нову послугу преміумкласу під назвою Fitness Plus. Вона інтегрується з iPhone, iPad і Apple TV, однак Apple заявляє, що сервіс створений для Apple Watch.

В ньому буде 10 різних типів тренувань, включаючи йогу, їзду на велосипеді й танці. Очікується, що нові види тренування будуть додаватися щотижня.

Сервіс буде запущений до кінця року та коштуватиме 9,99 долара на місяць або 79,99 долара на рік.

Підписка Apple One — одна для всіх сервісів компанії

Apple також заявила про випуск нових пакетів підписки Apple One. Пакети об’єднуватимуть багато послуг компанії на різних рівнях.

У найдешевший пакет (14,95 долара в місяць) буде входити підписка на Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade та 50 ГБ сховища iCloud.

Сімейний план на шість осіб за 19,95 долара на місяць додає 200 ГБ сховища iCloud.

Пакет Premier додає Apple News Plus, Fitness Plus і 2 ТБ сховища iCloud. Він коштуватиме 29,95 долара на місяць і ним також зможуть користуватися до 6 осіб.