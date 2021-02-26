Сьогодні журналісти підсанкційних телеканалів "112 Україна", Zik та NewsOne вийшли в етер на спільному каналі "Перший незалежний". За годину після виходу в етер телеканал було відключено від мовлення. РНБО заперечує свою причетність до цього.

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Запуск нового телеканалу

Як повідомлялося раніше, працівники заблокованих телеканалів “112 Україна”, Zik та Newsone, що належать нардепу від “Опозиційної платформи — За життя” Тарасу Козаку, який є соратником кума Володимира Путіна та депутата “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, створили новий холдинг і стали власниками телеканалу “Перший незалежний”

За інформацією ЗМІ, вони мали на меті розпочати мовлення у квітні. Утім мовлення раптово розпочалося ввечері 26 лютого канал, принаймні — онлайн.

Анонси виходу “Першого незалежного” з новою журналістською командою в етер з’явилися на YouTube-каналах “112 Україна”, Zik та NewsOne близько 18:00.

Тоді ж було на сторінці “Перший незалежний” в Facebook з’явилися перші дописи. В той самий час “Перший незалежний” розпочав трансляцію на однойменному YouTube-каналі, а також на YouTube-каналі Zik.

В етері “Першого незалежного” до українців звернулися ведучі каналу — В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Павло Кужеєв, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Це ті самі ведучі, що працювали на заблокованих “112 Україна”, Zik та Newsone.

В той час, як канал мовив 1 годину та 5 хвилин, ведучий звернув увагу на технічні проблеми зі звуком. Згодом ведуча в онлайновій трансляції повідомила, що канал відключили від супутника та в мережі “Ланет”.

Наразі цей канал недоступний в супутниковому телебаченні.

Трансляцію припинено і у “КиївстарТБ”. В додатку наразі не відбивається програма телеканалу.

На сайті телеканалу повідомили, що канал було заблоковано на вимогу СБУ.

“Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати жодних послуг телеканалу, попри чинні договори та угоди”, — йдеться в повідомленні.

Реакція РНБО

Вже після того, як канал було відключено від мовлення, питання про це поставили секретареві Ради нацбезпеки і оборони Олексію Данілову, який давав брифінг за підсумками засідання РНБО.

Данілов зауважив, що питання щодо цього телеканалу на засіданні не обговорювалося. Коментуючи блокування цього телеканалу деякими постачальниками супутникового телебачення, секретар РНБО зазначив, що це “господарські справи”.

Водночас секретар РНБО заявив, що щодо цього та інших телеканалів можуть бути так само застосовані санкції.

“Я все наголошував в минулому, наголошу ще раз: ми працюємо тільки з фактами. Якщо це станеться — у нас демократична країна. Якщо канал новий, старий або якийсь інший буде порушувати українське законодавство, буде працювати на користь іноземної держави — він буде терміново попадати під санкції Апарату Ради нацбезпеки і оборони. […] Такого свавілля, як було до певного часу, ми не допустимо”, — наголосив Данілов.