Авіалайнер Boeing 737 MAX 10 здійснив перший тестовий політ, що тривав дві години. Лайнер літав околицями Сіетла (штат Вашингтон).

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Політ провели через кілька місяців випробувань та отримання сертифікатів безпеки.

Від масштабних випробувань чи проведення презентації з нагоди створення нової моделі літака — в компанії відмовилися. Причина — в компанії досі працюють над несправностями літаків Boeing 737 MAX, в результаті падінь яких загинули сотні людей.

Новий Boeing 737 MAX 10 – літак на 230 місць. Його розробили, аби скоротити розрив між моделями 737-9 (178 – 220 пасажирських місць) та Airbus A 321neo (185 – 240 місць). Дальність польоту нового літака – 6,1 тис. кілометрів.

До того, як літак буде введено в експлуатацію, він має пройти повну сертифікацію систем безпеки.

За словами генерального директора Boeing Commercial Airplanes Стена Діла, зараз компанія робить по 16 літаків цієї моделі на місяць. Як правило, літаки купують американські авіакомпанії. До прикладу, авіакомпанія United Airlines вже замовила 100 літаків.

Наразі планується, що нову модель Boeing 737 MAX 10 буде введено в експлуатацію у 2023 році.