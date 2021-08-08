Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

“Сьогодні дипломати із посольства Ізраїлю в Україні зустрілися з нашим новим послом Михайлом Бродським”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дипломати поділилися з ним справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю.

Фото: посольство Ізраїлю в Україні

Видання Breslev News повідомляє, що Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.

Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.

У 2003-2008 роках працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв’язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.