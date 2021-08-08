Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.
“Сьогодні дипломати із посольства Ізраїлю в Україні зустрілися з нашим новим послом Михайлом Бродським”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дипломати поділилися з ним справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю.
Фото: посольство Ізраїлю в Україні
Видання Breslev News повідомляє, що Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.
Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.
Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.
У 2003-2008 роках працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.
У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв’язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.
З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.
- Під час двостороннього саміту в Женеві президент Росії Володимир Путін та американський президент Джо Байден змогли домовитися про повернення послів.