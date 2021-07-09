Президент України Володимир Зеленський 11 липня здійснить візит до Федеративної Республіки Німеччина, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель.

Про це повідомив новопризначений прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє пресслужба ОПУ.

“11 липня президент летить до Німеччини. Володимир Зеленський зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель та Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром”, – розповів Никифоров.

Серед тем, які порушуватимуться під час візиту, – посилення ролі Німеччини в Нормандському форматі та у встановленні миру на Донбасі.

“Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки будівництва газогону “Північний потік – 2″. Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам”, – наголосив Никифоров.

Крім того, за словами Сергія Никифорова, на порядку денному перемовин лідерів країн – питання деокупації Автономної Республіки Крим, енергетична безпека, реформування вугільної промисловості, підвищення енергоефективності, а також економічне співробітництво України та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори відбудуться пройдуть 12 липня.