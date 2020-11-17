За минулу добу, 16 листопада, у Києві було встановлено черговий COVID-рекорд: коронавірус виявили у 1143 осіб. Померли ще 14 пацієнтів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642. Усього коронавірус забрав життя 990 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

636 жінок віком від 18 до 88 років;

422 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв;

43 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчика від 21 дня до 17 років.

Серед них і 45 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.