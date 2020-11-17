Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642. Усього коронавірус забрав життя 990 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 636 жінок віком від 18 до 88 років;
- 422 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв;
- 43 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчика від 21 дня до 17 років.
- Серед них і 45 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.
- За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксовано 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.