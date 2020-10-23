За минулу добу, 22 жовтня, у Києві виявили 635 нових випадків коронавірусу COVID-19, що є найбільшим показником з початку епідемії в Україні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.

Померли минулої доби 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 656 киян.

22 жовтня, зокрема, захворіли:

352 жінки віком від 18 до 84 років;

247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв;

18 дівчаток від 3 місяців до 14 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років;

Серед них і 30 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11 489 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 115, Печерському – 96 та в Дніпровському районі – 88 випадків.

Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1705 хворих на коронавірус. Із них 36 дітей. 417 пацієнтів – у важкому стані, 632 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ. Ще 124 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.