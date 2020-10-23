Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.
Померли минулої доби 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 656 киян.
22 жовтня, зокрема, захворіли:
- 352 жінки віком від 18 до 84 років;
- 247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв;
- 18 дівчаток від 3 місяців до 14 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років;
- Серед них і 30 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11 489 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 115, Печерському – 96 та в Дніпровському районі – 88 випадків.
Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1705 хворих на коронавірус. Із них 36 дітей. 417 пацієнтів – у важкому стані, 632 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ. Ще 124 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.
- Станом на 9 ранку 23 жовтня, в Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. За добу заразилися 7517 осіб.