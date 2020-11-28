За минулу добу, 27 листопада, у Києві зареєстрували ще 1739 нових випадків коронавірусу COVID-19. Померли ще 15 хворих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67 278. Усього коронавірус забрав життя 1268 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

924 жінки віком від 18 до 94 років

683 чоловіка віком від 18 до 91 рокiв

60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчика від 9 місяців до 17 років.

Серед них і 79 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 22 663 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234 та в Солом‘янському районі – 207 випадків.