Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67 278. Усього коронавірус забрав життя 1268 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 924 жінки віком від 18 до 94 років
- 683 чоловіка віком від 18 до 91 рокiв
- 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчика від 9 місяців до 17 років.
- Серед них і 79 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 22 663 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234 та в Солом‘янському районі – 207 випадків.
- За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.