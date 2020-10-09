У Києві за минулу добу підтвердили 567 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Ще 10 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна. Без перебільшення. В столиці вперше така кількість хворих – 567 за минулу добу. Десять випадків – летальних”, – йдеться в повідомленні.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 26 463. Всього від коронавірусу в Києві померли 463 людини.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

330 жінок віком від 18 до 95 років;

202 чоловіка віком від 19 до 83 рокiв;

11 дівчаток від 6до 17 років і 24 хлопчика від одного року до 17.

Серед них і 29 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 295 людей. Всього коронавірус подолали 9 411 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 117, Оболонському – 83 та Дніпровському районі – 71 випадок.