Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Максимальна кількість нових випадків зараження в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях.
У Харківській області (+371), Київ (+319), Одеській області (+225), Тернопільській області (+204), Львівській області (+196), Чернівецькій області (+162).
Раніше максимальна кількість заражень на добу становила 2495. Це було два дні тому.
На сьогоднішній день в Україні 130 951 випадок COVID-19.
З них 59 676 осіб одужали, ще 2761 пацієнт помер.
За минулу добу померла 51 особа.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.