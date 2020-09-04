На ранок п'ятниці, 4 вересня, в Україні новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Таких за добу 2723 людини.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Максимальна кількість нових випадків зараження в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях.

У Харківській області (+371), Київ (+319), Одеській області (+225), Тернопільській області (+204), Львівській області (+196), Чернівецькій області (+162).

Раніше максимальна кількість заражень на добу становила 2495. Це було два дні тому.

На сьогоднішній день в Україні 130 951 випадок COVID-19.

З них 59 676 осіб одужали, ще 2761 пацієнт помер.

За минулу добу померла 51 особа.