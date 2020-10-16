Станом на 9 ранку 16 жовтня, в Україні зафіксовано 5992 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Лідерами за кількістю нових випадків в країні стали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області, а також – місто Київ.

Так, в Харківській області за добу діагностували 544 нових випадки, в Києві – 455, в Одеській області – 502, у Дніпропетровській області – 423, у Хмельницькій області – 414, в Полтавській області – 243, в Львівській області – 365.

На сьогоднішні в Україні 287 231 підтверджений випадок коронавірусу. З них 121 919 пацієнтів одужали. За добу коронавірус перемогли 2269 осіб.

За минулу добу, внаслідок зараження COVID-19, померли 106 осіб.