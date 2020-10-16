Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.
Лідерами за кількістю нових випадків в країні стали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області, а також – місто Київ.
Так, в Харківській області за добу діагностували 544 нових випадки, в Києві – 455, в Одеській області – 502, у Дніпропетровській області – 423, у Хмельницькій області – 414, в Полтавській області – 243, в Львівській області – 365.
На сьогоднішні в Україні 287 231 підтверджений випадок коронавірусу. З них 121 919 пацієнтів одужали. За добу коронавірус перемогли 2269 осіб.
За минулу добу, внаслідок зараження COVID-19, померли 106 осіб.
- Станом на четвер, 15 жовтня, в Україні підтверджено 5062 нові випадки коронавірусу COVID-19.
- З 12 жовтня Київ віднесено до “помаранчевої” карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у “червоній” зоні. У Тернополі та Бережанах карантин послабили.
- 13 жовтня Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину через епідемію COVID-19 до кінця року, посиливши обмеження.