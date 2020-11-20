Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, минулої доби захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 728 осіб;
- летальних випадків – 229;
- одужало – 7 845 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 598 085 осіб;
- одужало – 274 324 особи;
- летальних випадків – 10 598;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 56 594 випадки;
- Вінницька область – 14 857 випадків;
- Волинська область – 20 651 випадок;
- Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
- Донецька область – 19 223 випадки;
- Житомирська область – 25 111 випадків;
- Закарпатська область – 20 827 випадків;
- Запорізька область – 22 225 випадків;
- Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
- Київська область – 28 427 випадків;
- Кіровоградська область – 4 052 випадки;
- Луганська область – 5 474 випадки;
- Львівська область – 39 916 випадків;
- Миколаївська область – 14 181 випадок;
- Одеська область – 36 053 випадки;
- Полтавська область – 17 403 випадки;
- Рівненська область – 27 054 випадки;
- Сумська область – 20 872 випадки;
- Тернопільська область – 24 843 випадки;
- Харківська область – 50 252 випадки;
- Херсонська область – 8 155 випадків;
- Хмельницька область – 25 290 випадків;
- Черкаська область – 16 437 випадків;
- Чернівецька область – 30 143 випадки;
- Чернігівська область – 13 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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