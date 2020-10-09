Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Максимальна кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксована в Харківській області, Києві, Одеській та Тернопільській областях.
Так, в Харківській області 630 нових випадків, у Києві 567 нових випадків, в Одеській області 403 нових випадки, в Тернопільській області 305 нових випадків, у Хмельницькій області 330 нових випадків, у Донецькій області 254 нових випадки, в Полтавській області 236 нових випадків.
Зазначимо, що напередодні в країні було вперше зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.
В цілому, в Україні підтверджено 250 538 випадків коронавірусу, 4779 смертельних випадків.
За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 89 пацієнтів. Всього одужали 110 650 українців. З них за останню добу – 2 417.
- Нагадаємо, що раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.