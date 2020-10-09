Станом на 9 ранку 9 жовтня в Україні зафіксовано новий рекорд - 5804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Максимальна кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксована в Харківській області, Києві, Одеській та Тернопільській областях.

Так, в Харківській області 630 нових випадків, у Києві 567 нових випадків, в Одеській області 403 нових випадки, в Тернопільській області 305 нових випадків, у Хмельницькій області 330 нових випадків, у Донецькій області 254 нових випадки, в Полтавській області 236 нових випадків.

Зазначимо, що напередодні в країні було вперше зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

В цілому, в Україні підтверджено 250 538 випадків коронавірусу, 4779 смертельних випадків.

За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 89 пацієнтів. Всього одужали 110 650 українців. З них за останню добу – 2 417.