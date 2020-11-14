Новий рекорд: В Україні за добу – понад 12,5 тисяч нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.
Також за останню добу: госпіталізовано – 1 525 осіб; летальних випадків – 191; одужало – 4 962 особи; здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 525 176 осіб;
- одужало – 238 811 осіб;
- летальних випадків – 9 508;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 49 699 випадків;
- Вінницька область – 13 627 випадків;
- Волинська область – 18 433 випадки;
- Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
- Донецька область – 16 632 випадки;
- Житомирська область – 21 597 випадків;
- Закарпатська область – 19 214 випадків;
- Запорізька область – 17 616 випадків;
- Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
- Київська область – 23 801 випадок;
- Кіровоградська область – 3 572 випадки;
- Луганська область – 5 080 випадків;
- Львівська область – 36 561 випадок;
- Миколаївська область – 11 944 випадки;
- Одеська область – 32 090 випадків;
- Полтавська область – 14 800 випадків;
- Рівненська область – 24 579 випадків;
- Сумська область – 17 437 випадків;
- Тернопільська область – 23 330 випадків;
- Харківська область – 46 886 випадків;
- Херсонська область – 6 752 випадки;
- Хмельницька область – 22 450 випадків;
- Черкаська область – 12 315 випадків;
- Чернівецька область – 27 511 випадків;
- Чернігівська область – 11 298 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.
- Проте місцева влада у деяких містах України відмовляється запроваджувати введений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.