Новий рекорд: В Україні за добу – понад 12,5 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на ранок 14 листопада в Україні зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Також за останню добу: госпіталізовано – 1 525 осіб; летальних випадків – 191; одужало – 4 962 особи; здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 525 176 осіб;

одужало – 238 811 осіб;

летальних випадків – 9 508;

проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.