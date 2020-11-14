Новий рекорд: В Україні за добу – понад 12,5 тисяч нових випадків COVID-19

Covid-19 Україна

оновлено 14.11.2020 о 08:02

Всього:

525176(+12524)

Хворіють:

276866(+12524)

Вилікувались:

238802(+4953)

Померло:

9508(+191)

09:24 У Греції зафіксували коронавірус у норок
08:56 Перед матчем в Німеччині четверо футболістів збірної України захворіли на COVID-19
07:52 Вслід за Львовом: Івано-Франківськ «скасував» вихідні дні
07:26 Сьогодні в Україні буде прохолодно і хмарно
03:37 Том Мецгер, ідеолог переваги білих та лідер скінхедів, помер у віці 82 років
01:52 В МОЗ відреагували на рішення Львова скасувати вихідні, аби не запроваджувати карантин
01:01 «Комісія з ТБНС захворіла»: Філатов оголосив, що у Дніпрі не введуть «карантин вихідного дня»

13 листопада

23:24 Естонія хоче долучитися до Кримської платформі
21:49 Куртки, кросівки і не тільки: Тревіс Скотт, PlayStation та Nike випустили спільну колекцію
21:01 Facebook видалив сторінку польського політика, який називав Україну ворогом
20:59 Тихановська оголосила Лукашенка терористом та пообіцяла амністію за його упіймання
20:48 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 13 листопада
20:23 На Трампа чекають 6 судових процесів, коли він залишить посаду президента
20:01 Немає вихідних — немає карантину: Як у Львові планують не виконувати рішення Кабміну
19:58 Компанія Disney зазнала збитків через пандемію COVID-19
19:18 Чернігів просить Верховну Раду та Кабмін скасувати карантин вихідного дня
Партнерський матеріал
18:57 SYNCHRO SPACE 2020 відбудеться 21 листопада
18:51 Чорногорія запроваджує комендантську годину через COVID-19
18:38 Збій сервісів Apple спровокував уповільнення комп’ютерів Mac
18:29 З початку пандемії рівень смертності від COVID-19 знизився на 30%
17:39 Явка в другому турі місцевих виборів буде значно нижчою, ніж у першому, – ОПОРА
16:06 Пандемія COVID-19 у Польщі вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ
15:48 У Дніпрі влаштували конкурс дитячого малюнка «Мій улюблений олігарх»: роботи переможців
15:27 Американські вчені розробляють квантові комп’ютери для розв'язання глобальних проблем
15:16 У Криклія спростовують, що його не пустили до прем’єра Казахстану через фейковий тест на COVID-19
14:57 У Туркменістані відкрили величезний позолочений пам'ятник собаці
14:49 Ілон Маск зробив чотири тести на COVID-19: двоє з них виявилися позитивними
14:27 Авіапольоти під час пандемії: чи реально підхопити COVID-19 у літаку
14:20 Зйомки спецвипуску «Друзів» почнуться в березні наступного року
13:49 Закони по КСУ і РРО: голови фракцій Ради в онлайн-режимі обговорили порядок денний на наступний тиждень

Новий рекорд: В Україні за добу – понад 12,5 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на ранок 14 листопада в Україні зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Субота, 14 листопада 2020, 08:31

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Також за останню добу: госпіталізовано – 1 525 осіб; летальних випадків – 191; одужало – 4 962 особи; здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 525 176 осіб;
  • одужало – 238 811 осіб;
  • летальних випадків – 9 508;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
  • Київ – 49 699 випадків;
  • Вінницька область – 13 627 випадків;
  • Волинська область – 18 433 випадки;
  • Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
  • Донецька область – 16 632 випадки;
  • Житомирська область – 21 597 випадків;
  • Закарпатська область – 19 214 випадків;
  • Запорізька область – 17 616 випадків;
  • Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
  • Київська область – 23 801 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 572 випадки;
  • Луганська область – 5 080 випадків;
  • Львівська область – 36 561 випадок;
  • Миколаївська область – 11 944 випадки;
  • Одеська область – 32 090 випадків;
  • Полтавська область – 14 800 випадків;
  • Рівненська область – 24 579 випадків;
  • Сумська область – 17 437 випадків;
  • Тернопільська область – 23 330 випадків;
  • Харківська область – 46 886 випадків;
  • Херсонська область – 6 752 випадки;
  • Хмельницька область – 22 450 випадків;
  • Черкаська область – 12 315 випадків;
  • Чернівецька область – 27 511 випадків;
  • Чернігівська область – 11 298 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

Теги: МОЗ, Коронавірус, Максим Степанов, одужали, померлі, статистика

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись