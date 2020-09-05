Новий рекорд: в Україні за добу – понад 2800 випадків COVID-19

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
За минулу добу померли 50 осіб, а одужали – 1 036.
На сьогоднішній день в Україні 133 787 випадків COVID-19. З них 61 649 осіб одужали, ще 2 811 пацієнтів померло.
Максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Харківській області (380) та Києві (315).
Крім того, понад 100 випадків підтвердили у Тернопільській (226), Одеській (222), Львівській (195), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (166), Хмельницькій (131) та Закарпатській (100) областях.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.