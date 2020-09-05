Новий рекорд: в Україні за добу – понад 2800 випадків COVID-19

Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 2 836 осіб.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

За минулу добу померли 50 осіб, а одужали – 1 036.

На сьогоднішній день в Україні 133 787 випадків COVID-19. З них 61 649 осіб одужали, ще 2 811 пацієнтів померло.

Максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Харківській області (380) та Києві (315).

Крім того, понад 100 випадків підтвердили у Тернопільській (226), Одеській (222), Львівській (195), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (166), Хмельницькій (131) та Закарпатській (100) областях.