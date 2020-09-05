Covid-19 Україна

оновлено 05.09.2020 о 09:02

Всього:

133787(+2836)

Хворіють:

69327(+2836)

Вилікувались:

61649(+1036)

Померло:

2811(+50)

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Новий рекорд: в Україні за добу – понад 2800 випадків COVID-19

Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 2 836 осіб.

Субота, 5 вересня 2020, 09:08

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

За минулу добу померли 50 осіб, а одужали – 1 036.

На сьогоднішній день в Україні 133 787 випадків COVID-19. З них 61 649 осіб одужали, ще 2 811 пацієнтів померло.

Максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Харківській області (380) та Києві (315).

Крім того, понад 100 випадків підтвердили у Тернопільській (226), Одеській (222), Львівській (195), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (166), Хмельницькій (131) та Закарпатській (100) областях.

  • З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
  • Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
Теги: Коронавірус, одужали, померлі, рекорнд, статистика

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