Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.
З початку епідемії коронавірусу в країні підтвердили 195 504 випадків зараження.
За поточну добу внаслідок зараження коронавірусом померли 76 пацієнтів з COVID-19.
Одужали 1 740 пацієнтів.
Найбільша кількість випадків інфікування зафіксована в місті Київ – 447, Харківській (380), Тернопільській (284) та Одеській (264) областях.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.