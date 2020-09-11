Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
За минулу добу померли 53 особи, а одужали – 1 128.
На сьогоднішній день в Україні 148 756 випадків COVID-19. З них 67 005 осіб одужали, ще 3 076 пацієнтів померло.
Найбільше за минулу добу хворих виявили в Києві (+404), Тернопільській області (+302), Одеській області (+283), Харківській області (+280), Львівській області (+174).
- В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Київ опинився у “помаранчевій” зоні.