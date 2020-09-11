Станом на ранок 11 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 3 144 осіб.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

За минулу добу померли 53 особи, а одужали – 1 128.

На сьогоднішній день в Україні 148 756 випадків COVID-19. З них 67 005 осіб одужали, ще 3 076 пацієнтів померло.

Найбільше за минулу добу хворих виявили в Києві (+404), Тернопільській області (+302), Одеській області (+283), Харківській області (+280), Львівській області (+174).