Новий рекорд: в Україні за добу виявили понад 2300 нових випадків COVID-19

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
За добу померли ще 37 осіб. При цьому одужали 657 пацієнтів.
Найбільше нових випадків виявили: у Харківській (291), Одеській (210), Чернівецькій (208) та Тернопільській (206) областях.
Водночас понад сто випадків виявили у Києві (179), Львівській (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (145) та Закарпатській (114) областях.
З початку епідемії в Україні підтвердили 102 971 випадок COVID-19: 2 244 особи померли, 51 735 одужало.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- 13 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину.