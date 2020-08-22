Covid-19 Україна

оновлено 23.08.2020 о 09:02

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Новий рекорд: в Україні за добу виявили понад 2300 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано новий рекорд по COVID-19: за минулу добу підтверджено 2 328 випадків коронавірусу.

Субота, 22 серпня 2020, 09:06

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За добу померли ще 37 осіб. При цьому одужали 657 пацієнтів.

Найбільше нових випадків виявили: у Харківській (291), Одеській (210), Чернівецькій (208) та Тернопільській (206) областях.

Водночас понад сто випадків виявили у Києві (179), Львівській (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (145) та Закарпатській (114) областях.

З початку епідемії в Україні підтвердили 102 971 випадок COVID-19: 2 244 особи померли, 51 735 одужало.

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Теги: , , COVID-19, Київ, Коронавірус, Одеська область, рекорд, Харковская область, статистика

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