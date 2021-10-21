В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксовано 22 415 нових випадків COVID-19. Захворіли 1771 дітей та 345 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 892 особи;

летальних випадків – 546;

одужало – 8 036 осіб;

здійснено тестувань за добу – 135 912 (зокрема методом ПЛР – 71 841, методом ІФА – 16 968);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 701 600 осіб;

одужало – 2 352 835 осіб;

летальних випадків – 62389;

проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1192 випадки;

Вінницька область – 462 випадки;

Волинська область – 436 випадків;

Дніпропетровська область – 1308 випадків;

Донецька область – 1058 випадків;

Житомирська область – 1562 випадки;

Закарпатська область – 319 випадків;

Запорізька область – 1355 випадків;

Івано-Франківська область – 861 випадок;

Київська область – 728 випадків;

Кіровоградська область – 156 випадків;

Луганська область – 819 випадків;

Львівська область – 1388 випадків;

Миколаївська область – 410 випадків;

Одеська область – 1528 випадків;

Полтавська область – 996 випадків;

Рівненська область – 705 випадків;

Сумська область – 1100 випадків;

Тернопільська область – 787 випадків;

Харківська область – 1319 випадків;

Херсонська область – 1143 випадки;

Хмельницька область – 1002 випадки;

Черкаська область – 469 випадків;

Чернівецька область – 578 випадків;

Чернігівська область – 734 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.