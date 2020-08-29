Станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекорд кількості нових хворих за добу.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, за минулу добу одужали 1055 осіб, померли – 41.

Загалом в Україні підтвердили 116 978 випадків коронавірусної хвороби. При цьому 56 138 осіб вже побороли хворобу, а померли за весь період епідемії 2492 людини.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (265), Харківській області (247), у Тернопільській області (227) та Львівській області (190 випадків).