Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.
Так, за минулу добу одужали 1055 осіб, померли – 41.
Загалом в Україні підтвердили 116 978 випадків коронавірусної хвороби. При цьому 56 138 осіб вже побороли хворобу, а померли за весь період епідемії 2492 людини.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (265), Харківській області (247), у Тернопільській області (227) та Львівській області (190 випадків).
- 27 серпня в Україні оновили карантинні зони залежно від епідемситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.