Про це повідомили в МОЗ.
В повідомленні сказано, що станом на 9:00 в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2451 – летальні.
Загалом, 55 083 пацієнти одужали. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3800 випадків;
- Волинська область — 5320 випадків;
- Дніпропетровська область — 2162 випадки;
- Донецька область — 1318 випадків;
- Житомирська область — 3063 випадки;
- Закарпатська область — 7302 випадки;
- Запорізька область — 1487 випадків;
- Івано-Франківська область — 8661 випадок;
- Кіровоградська область — 790 випадків;
- м. Київ — 12 719 випадків;
- Київська область — 5397 випадків;
- Львівська область — 13 978 випадків;
- Луганська область — 274 випадки;
- Миколаївська область — 1077 випадків;
- Одеська область — 6751 випадок;
- Полтавська область — 705 випадків;
- Рівненська область — 8921 випадок;
- Сумська область — 1361 випадок;
- Тернопільська область — 5478 випадків;
- Харківська область — 8444 випадки;
- Херсонська область — 374 випадки;
- Хмельницька область — 2194 випадки;
- Чернівецька область — 9855 випадків;
- Черкаська область — 1390 випадків;
- Чернігівська область — 1676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
На ранок 28 серпня надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 27 серпня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.