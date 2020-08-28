Станом на ранок 28 серпня в Україні зафіксовано 2438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості нових хворих за добу.

Про це повідомили в МОЗ.

В повідомленні сказано, що станом на 9:00 в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2451 – летальні.

Загалом, 55 083 пацієнти одужали. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3800 випадків;

Волинська область — 5320 випадків;

Дніпропетровська область — 2162 випадки;

Донецька область — 1318 випадків;

Житомирська область — 3063 випадки;

Закарпатська область — 7302 випадки;

Запорізька область — 1487 випадків;

Івано-Франківська область — 8661 випадок;

Кіровоградська область — 790 випадків;

м. Київ — 12 719 випадків;

Київська область — 5397 випадків;

Львівська область — 13 978 випадків;

Луганська область — 274 випадки;

Миколаївська область — 1077 випадків;

Одеська область — 6751 випадок;

Полтавська область — 705 випадків;

Рівненська область — 8921 випадок;

Сумська область — 1361 випадок;

Тернопільська область — 5478 випадків;

Харківська область — 8444 випадки;

Херсонська область — 374 випадки;

Хмельницька область — 2194 випадки;

Чернівецька область — 9855 випадків;

Черкаська область — 1390 випадків;

Чернігівська область — 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

На ранок 28 серпня надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19.