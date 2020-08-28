Про це повідомили в МОЗ.

В повідомленні сказано, що станом на 9:00 в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2451 – летальні.

Загалом, 55 083 пацієнти одужали. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3800 випадків;
  • Волинська область — 5320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2162 випадки;
  • Донецька область — 1318 випадків;
  • Житомирська область — 3063 випадки;
  • Закарпатська область — 7302 випадки;
  • Запорізька область — 1487 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8661 випадок;
  • Кіровоградська область — 790 випадків;
  • м. Київ — 12 719 випадків;
  • Київська область — 5397 випадків;
  • Львівська область — 13 978 випадків;
  • Луганська область — 274 випадки;
  • Миколаївська область — 1077 випадків;
  • Одеська область — 6751 випадок;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Рівненська область — 8921 випадок;
  • Сумська область — 1361 випадок;
  • Тернопільська область — 5478 випадків;
  • Харківська область — 8444 випадки;
  • Херсонська область — 374 випадки;
  • Хмельницька область — 2194 випадки;
  • Чернівецька область — 9855 випадків;
  • Черкаська область — 1390 випадків;
  • Чернігівська область — 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

На ранок 28 серпня надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19.

  • 27 серпня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.