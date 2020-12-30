Традиційно у період новорічних і різдвяних свят українців очікують додаткові вихідні, внаслідок чого банки та пошта працюватимуть за особливим графіком.

Про це повідомляють #Букви.

Графік роботи банків

30 грудня система електронних платежів (СЕП) працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

31 грудня до 13:00 через СЕП здійснюватимуться платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП на адресу НБУ, органів Державної казначейської служби та платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП. Валютний ринок працюватиме з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

1 січня банківський день у СЕП розпочнеться о 9:00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

1-3 січня включно учасники СЕП самостійно прийматимуть рішення щодо дати початку роботи в системі відповідно до власних потреб і потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюватимуться з датою банківського дня 4 січня. У цей період Депозитарій НБУ не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, зокрема, зі своїми клієнтами.

4-6 січня СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі. День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

16 січня міжбанківські перекази здійснюватимуться через СЕП з датою банківського дня 16 січня 2021 року.

17 січня міжбанківські перекази здійснюватимуться через СЕП з датою банківського дня 18 січня 2021 року.

У період з 31 грудня до 4 січня включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют і облікова вартість банківських металів, розраховані Нацбанком 30 грудня.

Крім того, 1 – 3 і 7 – 10 січня 2021 року банки в разі необхідності можуть здійснювати касові операції. Водночас банки в цей період повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Графік роботи “Укрпошти”

Так, відділення “Укрпошти” у святкові дні та під час посиленого карантину 8 – 24 січня працюватимуть за звичайним графіком, за виключенням Нового року 1 січня та православного Різдва 7 січня.

У ці дні послуги надаватимуть виключно чергові відділення національного поштового оператора.

Графік роботи “Нової пошти”

Відділення та кур’єрська доставка “Нової пошти” 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення), а 1 та 7 січня не працюватимуть взагалі.

При цьому, 8 січня та в решту міжсвяткових днів “Нова пошта” працюватиме у звичайному режимі.