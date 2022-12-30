Святкування Нового року ще з дитинства закарбувалось у памʼяті як щось, що обʼєднує родину. В родинному колі готуються страви, встановлюється та наряджається ялинка, проводиться прибирання в оселі тощо. Ну і, звичайно ж, застілля та обмін подарунками, які тішать кожного.

Новий рік 2023 для українців буде дуже незвичним. Війна в країні, ризик обстрілів та можливі перебої зі світлом – в таких умовах ще точно не зустрічали новорічне свято. Але саме тому це свято зараз дуже важливе через свою головну місію – аби родини могли провести час разом.

Для цього варто підготуватись. Зокрема, треба знайти ліхтарики або свічки, аби при вимкненні електроенергії ви могли швидко ввімкнути світло в домі. Якщо ви зібрались до магазину чи винести сміття – не користуйтесь ліфтом, адже є високий ризик відзначати Новий рік у темряві на самоті, бо служби можуть не працювати. І, звичайно ж, ніякої піротехніки – фейєрверки та петарди зараз заборонені, оскільки можуть налякати людей.

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Підготовка до Нового року: що можна робити не маючи світла?

Зробити святковий настрій вдома можна і не користуючись електроенергію. Для цього можна обійтись і підручними засобами.

Освітлення

Гірлянди – це звичайно один з атрибутів святкової атмосфери, але цього року користуватись ними не радимо. Хіба що ви маєте альтернативи генераторам (наприклад, інвертор), які можуть давати енергію для деяких з приладів у домі. Є й інший варіант – свічки. Вони не потребують електроенергії, а все що для них потрібно – сірники або запальничка.

Інші прикраси

Тут простіше, адже головна прикраса новорічного свята – ялинка. Її декорують різними кульками, новорічною мішурою тощо. Для цього не потрібно мати світло, хіба для того, аби бачити, куди і що ви вішаєте.

Прибирання

Багато хто перед новорічними святами проводить генеральне прибирання в квартирі. Зручний пилосос можна замінити простими, але не менш ефективними віником чи щіткою з совком. Вологе прибирання можливе за наявності водопостачання, але в багатьох містах з цим проблем немає. Протерти пил так само не складе проблем.

Готування їжі та напоїв

Одна з найважливіших складових новорічного свята – це, звичайно ж, святковий стіл. Салат Олів’є, запечене м’ясо з картоплею, бутерброди з червоною ікрою, шампанське та різні страви на будь-який смак – неодмінний атрибут Нового року в Україні. Звичайно, що «святкове меню» в кожного своє – кожна родина обирає, що їй готувати на свято. З напоями так само, хоча шампанське вже звично є одним з символів, коли всі цокаються бокалами, проводжають старий рік та зустрічають новий.

Атмосфера

Ми вже обговорили важливі чинники, які створюють атмосферу, зокрема святкові гірлянди, ялинка та прикраси на ній, але це не все. Ще за кілька тижнів до Нового року в кафе та магазинах можна почути новорічні пісні, які з року в рік приносять той самий новорічний настрій.

Сюди ж додамо і новорічні фільми, які звично дивитись родиною на свята. «Гаррі Поттер», «Один вдома», «Грінч», «Різдвяна історія» та безліч інших кінострічок, які радують нас з року в рік, а їх перегляд став своєрідною традицією для багатьох родин. Через ризик вимикання світла радимо підготуватись та завантажити собі плейлист з піснями та парочку фільмів – тоді вам точно не буде сумно.

Подарунки

Ще один важливий атрибут Нового року – подарунки під ялинкою. Кожен член родини намагається підібрати щось приємне для близьких. Головне тут, звичайно ж, увага один до одного. Радісний обмін подарунками, сюрпризи від дорогих людей – одна з найприємніших речей у цьому святі.

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Розваги на Новий рік: як українцям проводити 2022 рік?

Оскільки 2022-й став найважчим для кожного з нас, то і до Нового року треба підготуватись. Знаючи про можливі відключення світла треба продумати, чим ви будете займатись, якщо у вас раптом зникне електроенергія. Найкраще – підготувати павербанки або інші прилади, які забезпечать вас електроенергією на певний час.

Не слід забувати про ігри, в які можна грати навіть без світла. Це підійде як дітям, так і дорослим – не лише ж дітлахам веселитись. Так, хтось із дорослих може перевдягнутись в Санта-Клауса, аби додати святковості та потішити дітей. Втім, це не єдина розвага, доступна на Новий рік.

Настільні ігри

Популярний вид розваг останнім часом точно підійде для родинного свята. Настільних ігр існує чимало – десь треба кидати кубик і швидше за всіх дістатись фінішу, в інших потрібно виконувати завдання, вгадувати слова тощо. Варіантів – ціла купа, тож обирайте на свій смак. Відсутність світла не завадить – ліхтарики та свічки виправлять ситуацію.

Пісні

Цей вид розваг взагалі не потребує жодних зовнішніх чинників таких як електроенергія. Головне – пам’ятати текст пісень та мати хороший настрій. Можна влаштувати конкурс для дітей, а за виконану пісеньку чи віршик видавати нагороду у вигляді смаколиків.

Конкурси

Це непоганий варіант, якщо у вас є трошки вільного місця та активні гості (або ви з родиною). Ідей може буде ціла купа: хоровод, пошук подарунків, ігри в сніжки (на вулиці), пародії на персонажів та новорічні передбачення лише частина з них.

Чому саме зараз важливо святкувати Новий рік разом?

Через складні обставини дорослі повинні турбуватись про психологічний стан дітей. Свята – чудовий спосіб повернути дитинство, яке крадуть ворожі сусіди, тож відсвяткувати Новий рік з різними піснями, смачними стравами, подарунками і, найголовніше, люблячою родиною – найкращий спосіб перемкнути увагу з негативу на щось світле та добре.