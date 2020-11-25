11-13 грудня 2020 року у МЦКМ Федерації профспілок України мав відбутися перший Київський міжнародний книжковий артфестиваль Kyiv Book Art Fest 2020. Це абсолютно новий для України, сучасний та відкритий формат культурної події, що охоплює одразу всі напрямки сучасного українського мистецтва та креативної індустрії для широкого кола читачів та глядачів. Вибір часу проведення фестивалю також не був випадковим. За намірами організаторів щороку фестиваль має стати головним передноворічним майданчиком, з якого починаються різдвяні свята в кожній українській родині, адже саме тут відкривається перша новорічна ялинка країни, купуються найкращі подарунки до свят та відбуваються головні події кожного з культурних спрямувань, охоплених фестивалем.

Українська сучасна література, кіномистецтво, театральна програма, відомі українські митці та бізнес-селебритіс, неймовірна українська графіка, дизайн, архітектура, фешн, технології та інноваційні знахідки українців, відомі на весь світ, захоплива спеціальна програма для дітей та юнацтва, краща національна кухня та напої, виступи відомих музичних гуртів, міжнародні учасники та гості. Все це Київський міжнародний книжковий артфестиваль Kyiv Book Art Fest, безкоштовний для всіх відвідувачів, дорослих та дітей, родин, колег та друзів – Kyiv BAF у Жовтневому, започаткований за патронату та підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Українського інституту книги та Київської міської державної адміністрації.

На жаль, 2020 рік вносить свої корективи в діяльність чи не кожної установи культури та мистецтва в Україні. Наразі на виконання Постанови Кабінету міністрів України №1100 від 11 листопада 2020 про заборону проведення культурних подій з кількістю учасників понад двадцять осіб з огляду на стрімке

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 – Оргкомітет КМКАФ Kyiv BAF 2020 вимушений оголосити про ПЕРЕНЕСЕННЯ дати проведення фестивалю на 16-18 квітня 2021 року.

З усім тим, підготовка до фестивалю триває та з кожним днем охоплює все більше і більше неймовірних подій, учасників, партнерів, гостей, відвідувачів, про підтримку фестивалю повідомляють провідні українські галузеві та міжнародні асоціації, фонди та торгові марки України та світу, медіа та івент-майданчики, щоб створити кращу культурну подію у нові дати фестивалю!

“Коли ми тільки починали обговорювати ідею створення такого фестивалю на початку 2020 року, головною метою події стояла промоція україномовного читання, адже як видавці ми знали, в якому критичному стані знаходиться українська книжка, наповнення бібліотечних фондів та доступність сучасних технологій читання, особливо для маленьких українських міст та сіл. А все це разом формує інтелектуальне та культурне майбутнє нації. Особливо щемливо отримувати листи від бібліотек таких віддалених куточків країни з запитом на українську сучасну книжку, для дорослих, юнацтва, дітей, адже Україна історично є нацією, що багато читає та має потяг до навчання й просвіти. І ось тепер з огляду на важкий економічний стан багато наших читачів опинилися в інтелектуальному вакуумі. Чи потрібно ще раз говорити про те, чому телевізійна російськомовна пропаганда бере гору в свідомості багатьох українців. Отже, так народився саме такий формат фестивалю. Яскравий, легкий, охоплюючий усі можливі культурні прояви, що будуть цікаві нашим читачам та глядачам, а завдяки генеральному медіа-партнеру UA:Суспільне – відтепер ще й доступний для понад 5 мільйонів глядачів у кожному куточку України. Звичайно, ми засмучені вимушеним перенесенням дат цьогорічного фестивалю на весну 2021 року. Проте певні, що ці декілька місяців “культурного локдауну”, які ми використаємо для широкої медіа-підтримки усіх наших учасників, стануть реальною допомогою нашим книгарям та митцям у цю важку зиму та додадуть ще більше життя та драйву фестивалю 16-18 квітня 2021 року.”

Сергій Поночовний

Директор ДП “Видавництво “Мистецтво”

Голова Оргкомітету КМКАФ Kyiv BAF 2020

Серед родзинок літературної програми цьогорічного фестивалю нові твори та зустрічі читачів з улюбленими авторами – Андрієм Курковим, Галиною Горицькою, Ладою Лузіною, Валерієм Пекарем, Євгенією Кужавською, Даною Оханською, Андрієм Кокотюхою, Ганною Гороженко, Сергієм Громенко,

Тетяною Водотикою, Тимуром і Оленою Литовченками від видавництва “Фоліо”; Наталією Гук, Оленою та Юлією Чернінькою від літературної агенції “Картуш”; Юлією Ілюхою та Євгенією Завалій від видавництва “Чорні вівці”; презентація незвичного та естетично довершеного календаря “Literature illustrated” 2021 від літературної агенції OVO та яскравої гри для дорослих та дітей PICTORIC BOX від клубу українських дизайнерів та ілюстраторів PICTORIC ; широка дитяча літературна програма від видавничо-освітнього проекту “ПОРТАЛ”; кращі нові твори від видавництв “Артбукс”, “Мистецтво”, “Нора-Друк”, “Видавництво”, “Бук-Друк”, “Базілік”, “Час майстрів”, “Читаріум”, “Медіасон”, “Сова”, “Каламар”, “Артбукс”, “Світ Ґраля”, Інституту Прикладної Психології, Державного Центру Перекладу Азербайджану, Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, Міністерства у справах ветеранів України (проект “Ветеранський намет”), проекту “ЗНАЙ НАШИХ” від Юрія Журавля, ДНВП “Картографія”, видавництва “Знання”, “Юрінком Інтер”, “Перун”, ArtHuss, “Видавництво Старого Лева”, видавничого дому “АДЕФУкраїна” та “Артек”, літературного альманаху “Дебют-газета”, захоплюючого Smart Toys TaleAR, Національного центру Олександра Довженка, а також спеціальна програма з нагоди 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”. В благодійній акції фестивалю “Я даруЮ книжку бібліотекам України” додатково беруть участь кращі видання від “Видавництва Анетти Антоненко”, “Ірбіс Комікси”, “ДивоГра”, “Інститут народознавства”, “Наш Формат”, “Львівська політехніка” та “ПрофКнига”. Зареєструвалися учасниками благодійної акції-отримувачами сучасних українських видань понад 150 бібліотек.

Слово на сцені фестивалю матимуть молоді українські автори, що тільки починають свій шлях в літературі. Вітання на головній сцені фестивалю прийматимуть також переможці національних та міжнародних конкурсів “Книга року BBC”, Національної премії України імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський рейтингу “Книжка Року”. Заплановані майстер-класи з подання грантових заявок діячів креативної індустрії, культури та мистецтва на отримання фінансування від провідних міжнародних та національних фондів та установ. В рамках секції “Кіномистецтво” відбудеться презентація альманаху “Українська нова хвиля 2020” та ретроспектива альманахів молодих українських режисерів останніх років від “Довженко Центру”. Секція “Кіномистецтво” 16-18 квітня 2021 отримає офіційну присвяту до 85-річчя з дня народження видатного українського режисера Юрія Іллєнка.

Сформовано цікаву архітектурну, фешн та музичну програми, розпочинається формування театральномистецької програми фестивалю, також запрошуються учасники категорій освіта, технології та креативна індустрія. В день офіційного відкриття КМКАФ Kyiv Book Art Fest, 16 квітня 2021, відбудеться широка міжнародна культурно-мистецька панельна дискусія за участі провідних діячів та медіа України “Діалог з владою” з блоком питань “Відкритий мікрофон” від зареєстрованих відвідувачів фестивалю.

В дні проведення фестивалю, 16-18 квітня 2021 року, буде зареєстровано рекорд Книги рекордів України з першого в світі масового БЕЗПЕЧНОГО відвідування культурної події в умовах протиепідемічних заходів. Загалом за три дні фестивалю очікується до п’ятидесяти тисяч відвідувачів в залах події, що ознайомляться з асортиментом та презентаціями понад 150 учасників КМКАФ Kyiv Book Art Fest.

“Команда “БОД Україна” як головний організаційний партнер Kyiv Book Art Fest 2020 з перших днів підготовки фестивалю була глибоко переконана в необхідності створення події саме такого формату та масштабу. Незважаючи на усі складнощі щодо організації культурно-масового заходу в умовах протиепідемічних обмежень цього року, ми отримуємо максимально схвальну оцінку від багатьох наших учасників та партнерів. Ми особливо вдячні адміністрації МЦКМ “Жовтневий палац” (МКЦМ Федерації профспілок України”) за надання майданчика для події, усім нашим медіа-партнерам та асоціаціям, що інформаційно підтримують фестиваль. Хочеться більше активності з боку соціально-відповідальних бізнесів, адже плани у команди фестивалю дуже великі, у 2021-2022 роках ми плануємо охопити подіями фестивалю до п’яти головних майданчиків центру столиці, провести окремо триденні тематичні секції Kyiv BAF одразу в “Жовтневому палаці”, “Українському домі”, колонній залі КМДА та велику openair програму на відкритих майданчиках Києва між ними з залученням кращих київських ресторацій та музичних гуртів України. Тому зараз крім грантових коштів та державної підтримки, ми гостро відчуваємо потребу в залученні можливостей головних соціально-відповідальних брендів країни.”

Дар Лівшиц

Директор ТОВ “БОД Україна”

Тим часом, зважаючи на перенесення дати проведення фестивалю на 16-18 квітня 2021 року Київський міжнародний книжковий арт-фестиваль Kyiv BAF 2020, за активної інформаційної підтримки головних медіа-партнерів події UA:Суспільне та порталу BYKVU.COM, продовжує реєстрацію учасників та

розпочинає серію інтерактивних подій, спрямованих на промоцію україномовного читання та книговидання.

До участі у виставковій експозиції фестивалю з можливістю презентацій та продажу під час всіх трьох днів події запрошуються підприємства та організації, а також особисто митці та діячі креативної індустрії за тематичними секціями: література, книговидання та книгорозповсюдження (в тому числі онлайн-книгарні та електронне книговидання), мистецькі галереї, студії, освітні проекти, народне, прикладне та сучасне мистецтво, приватні навчальні заклади та студії позашкільного навчання для дітей та молоді, освітні послуги для дорослих, дизайн-студії та фешн-агенції, виробники сучасної української етно-продукції, архітектурні студії, ландшафтні архітектурні бюро та дизайнери-інтер’єру, розробники IT-рішень та технологій для культурної сфери, книговидання та друку, кав’ярні та ресторації з легкими українськими стравами та напоями, українські аутентичні музичні гурти та виконавці, театральні студії, виробники сучасного українського кіно та мультиплікації, рекламні та креативні агенції, міжнародні організації та фонди, традиційні та онлайн-медіа за тематичними напрямками фестивалю.

У зв’язку з перенесенням дати проведення реєстрація учасників літературної секції фестивалю за ціною раннього бронювання продовжена до 31 грудня 2020 року.

З 25 листопада на офіційній сторінці фестивалю в фейсбук також розпочинається голосування читачів за ТОП-100 кращих книжок року від видавців, що зареєструвалися в Благодійній акції КМКАФ 2020 “Я даруЮ книжку бібліотекам України!”. Згідно умов акції, кожен читач матиме змогу не тільки ознайомитися та обрати 100 найцікавіших книжок з переліку кращих видань видавництв України, але й зробити особистий благодійний внесок на закупівлю видань-переможців голосування для передачі в бібліотеки, що зареєструються в акції. З огляду на перенесення дати проведення фестивалю термін голосування та збору благочинних коштів подовжено та триватиме з 25 листопада 2020 року до 16 квітня 2021 року з офіційним оголошенням результатів акції 18 квітня 2021 під час церемонії закриття фестивалю, відповідно, закупівля та передача книжок триватиме з 19 квітня до 31 травня 2021 року включно.

Акція започаткована на підтримку Цілей сталого розвитку ПРООН в Україні – Якісна освіта, Сталий розвиток міст та спільнот та Скорочення нерівності – у партнерстві з Українською бібліотечною асоціацією, Українською Асоціацією Видавців та Книгорозповсюджувачів та Асоціацією малих міст України. Станом на 23 листопада 2020 року учасниками акції-отримувачами сучасної української літератури за рейтингом голосування читачів зареєстровані понад 150 бібліотек та бібліотечних систем з усіх куточків України. Деталі – на офіційній сторінці в фейсбук фестивалю www.facebook.com/KyivBAF.

З 1 грудня 2020 року видавництва, книгорозповсюджувачі та автори сучасної української літератури – учасники Київського міжнародного книжкового арт-фестивалю Kyiv Book Art Fest 2020 також матимуть унікальну нагоду взяти участь у спеціальному проекті Kyiv BAF та UA: Суспільне до 150-річчя з дня

народження Лесі Українки #UA_НАДНОВА та стати гостями студії “Ранок на Суспільному”. Анонси ефірів будуть розміщені на всіх онлайн-майданчиках фестивалю та інформаційних партнерів. Слідкуйте за новинами фестивалю!

“Чому Kyiv BAF має стати головним культурним майданчиком “наднової української літератури”? Маючи понад 10-річний досвід організації масових заходів та маркетингових кампаній для багатьох відомих брендів в Україні, ми виокремили головний принцип, що формує формулу успішної події у 100% випадків. Це запит від споживача. І саме у сфері книговидання, мистецтва, літератури, культури в Україні цей запит дуже потужний. І незакритий. Тобто на папері закритий, всі ми бачимо, скільки тендерів на організацію культурних подій проводиться, скільки з них транслюється, скільки бюджетів списується. Є тільки один маленький нюанс. Від усіх цих дій той запит не стає меншим, ба більше – справи “на місцях” з україномовним читанням, книговиданням, мовленням, культурними проукраїнськими ініціативами стають дедалі гірші, майже катастрофічні. Отже, система не працює. Тож сьогодні маємо реальну змогу створити перший професійний івент, що об’єднає широке коло потенційних споживачів українського культурного продукту, а разом з тим і підтримає його виробників, видавництва, книгарні, митців, студії тощо. Наш фестиваль відкритий для усіх авторів та підприємств, організацій, установ, фондів. Єдина модерація, що існує, це відповідність культурному спрямуванню та промоції україномовного продукту, а також чітка відповідність законодавству України. Тобто ми не підтверджуємо долучення до програми фестивалю юридичних та фізичних осіб, що провокують насильство, неетичну поведінку та інші протиправні речі. Це саме стосується і кожного з наших меценатів та спонсорів, це правило в нас дуже суворе. Повертаючись до мети та механіки фестивалю, ми не випадково започаткували його за підтримки багатьох впливових національних та міжнародних профільних та бізнес-асоціацій. Таким чином ми транслюємо головний меседж підприємництву в Україні та світі про нагальну необхідність підтримки саме культурної сфери в своїх країнах, адже неважливо, наскільки ти успішний сьогодні – без належного культурного виховання дітей, молоді, нації – за двадцять-тридцять років на тебе чекатиме катастрофа, оскільки твої цінності, успішність, минулі досягнення будуть знецінені новою генерацією людей, що не знають свого коріння. Що вже страшними темпами крокує по країні. На щастя, поряд з тим – зростає і той самий запит від українського споживача, глядача та читача, на національний та міжнародний (!) україномовний продукт. Тож, виходячи з цього запиту, не чекаючи багаторічних погоджень “зверху”, активні видавці України 6 жовтня 2020 року оголосили про започаткування під нашим керівництвом першого професійного мультикультурного щорічного Київського міжнародного книжкового артфестивалю Kyiv Book Art Fest. Наразі ми пройшли найважчий період становлення та формування пілотної програми як самої події, так і медіа-кампанії до неї. На жаль, протиепідемічна ситуація цього грудня з самого початку викликала сильне занепокоєння Оргкомітету щодо можливості проведення повномасштабного офлайн-заходу, проте ми дісталися згоди з майданчиком події й готові до проведення фестивалю вже 16-18 квітня 2021. Звичайно, тематичні акценти фестивалю будуть змінені. Проте ми переконані у високому рівні організації та повному й якісному охопленні нашої цільової аудиторії усіма промо-активностями Оргкомітету, а це понад 20 мільйонів потенційних споживачів українського культурного продукту в Україні та світі. Тож сьогодні, користуючись нагодою, хочеться ще раз запросити усі зацікавлені сторони не зволікати та долучатися до подій фестивалю, що є не тільки зручним та корисним промо-майданчиком, але й дієвим інструментом безпосереднього продажу вашого культурного продукту вдячним та дуже вмотивованим, лояльним споживачам. Україна – культурна та освічена нація. Це головний меседж фестивалю, і з вашою допомогою, можливо, основа майбутньої національної ідеї та стратегії держави. Долучайтеся, разом ми стаємо сильніші.”

Ксенія Захарченко

Виконавчий директор КМКАФ Kyiv BAF

Проект створено за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Українського інституту книги, Київської міської державної адміністрації, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Української бібліотечної асоціації, Спілки письменників України, Асоціації малих міст України, Української Асоціації Зовнішньої Політики, Французького Інституту в Україні, Українського союзу промисловців і підприємців та Торгово-промислової палати України.

Зустрічайте Новий 2021 рік

з новим книжковим фестивалем Kyiv Book Art Fest у Києві!

Що: Київський міжнародний книжковий арт-фестиваль

Kyiv Book Art Fest (Kyiv BAF) 2020

Коли: 16-18 квітня 2021

Де: МЦКМ Федерації профспілок України (“Жовтневий палац”)

Алея Небесної Сотні 1, Київ

ВХІД ВІЛЬНИЙ за реєстрацією:

https://kyiv-baf-2020.ticketforevent.com

Щиро запрошуємо учасників, партнерів та медіа-партнерів долучатися

до головної культурної події весни 2021 року.

Оргкомітет: вул. Юрія Іллєнка 63, Київ, 04050

(044) 232 90 18, (063) 749 64 39

Прес-центр: Захарченко Ксенія Юріївна

[email protected]

(067) 452 47 01