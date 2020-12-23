Про це повідомляє ВВС.
У число тих, хто тепер може подорожувати, входять громадяни Франції, громадяни Великобританії, які живуть у Франції, а також перевізники. Потрапити до Британії вони можуть за умови, якщо отримали негативний тест на коронавірус не більше ніж за 72 години до поїздки.
Також повідомляється, що на кордоні через обмеження застрягли тисячі вантажівок. Щоб швидко протестувати водіїв на COVID-19, до медперсоналу приєдналися військові.
Заборона на поїздки була введена у неділю після того, як уряд Великобританії попередив про новий штам коронавірусу, який швидко поширюється, і ввів суворі обмеження четвертого рівня на значній частині південної та східної Англії.
Разом з Францією Нідерланди і Бельгія також послабили заборони на в’їзд з Великобританії – в’їхати до країни можна за умови, якщо у вас є недавно зроблений тест на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.
- Ряд країн Європи ввели або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, незважаючи на те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.