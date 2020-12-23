Франція відновлює залізничне, повітряне та морське сполучення з Великобританією, але переміщатися можна тільки певним групам осіб і з обов'язковим тестом на COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

У число тих, хто тепер може подорожувати, входять громадяни Франції, громадяни Великобританії, які живуть у Франції, а також перевізники. Потрапити до Британії вони можуть за умови, якщо отримали негативний тест на коронавірус не більше ніж за 72 години до поїздки.

Також повідомляється, що на кордоні через обмеження застрягли тисячі вантажівок. Щоб швидко протестувати водіїв на COVID-19, до медперсоналу приєдналися військові.

Заборона на поїздки була введена у неділю після того, як уряд Великобританії попередив про новий штам коронавірусу, який швидко поширюється, і ввів суворі обмеження четвертого рівня на значній частині південної та східної Англії.

Разом з Францією Нідерланди і Бельгія також послабили заборони на в’їзд з Великобританії – в’їхати до країни можна за умови, якщо у вас є недавно зроблений тест на коронавірус.