Швидке поширення нового штаму коронавируса викликало запровадження жорсткого локдауна в Лондоні і на південному сході Англії, скасував різдвяні послаблення для жителів Англії, Шотландії та Уельсу і змусило ряд країн ввести заборону на авіасполучення з Великобританією.

Про це повідомляє BBC.

Отже, як він за кілька місяців перетворився з неіснуючого в найбільш поширену форму вірусу в деяких частинах Англії?

У радників уряду за новими інфекцій є “помірна” впевненість у тому, що він може передавати більше, ніж інші варіанти.

Вся робота знаходиться на початковій стадії, містить величезні невизначеності і довгий список питань, на які немає відповідей.

Як я вже писав раніше, віруси весь час мутують, і дуже важливо постійно стежити за тим, чи змінюється поведінка вірусу.

Чому цей варіант викликає занепокоєння?

Об’єднуються три речі, які означають, що це привертає увагу:

Швидко замінює інші версії вірусу.

У ньому є мутації, які впливають на частину вірусу, яка може бути важливою.

У лабораторії вже було показано, що деякі з цих мутацій збільшують здатність вірусу інфікувати клітини.

Все це разом становить аргумент на користь вірусу, який може більш легко поширюватися.

Однак у нас немає абсолютної впевненості. Нові сорти можуть стати більш поширеними, просто опинившись в потрібному місці в потрібний час – наприклад, в Лондоні, де до недавнього часу діяли обмеження тільки другого рівня.

Але вже виправдання обмежень четвертого рівня почасти полягає в тому, щоб зменшити поширення варіанта.

“Лабораторні експерименти необхідні, але ви хочете почекати тижні або місяці, [щоб побачити результати і вжити заходів для обмеження поширення]? Ймовірно, не в цих обставинах”, – сказав професор Нік Ломан з Консорціуму Covid-19 Genomics UK.

Наскільки швидше він поширюється?

Вперше він був виявлений у вересні. У листопаді майже четверту частину випадків в Лондоні були новим варіантом. В середині грудня це досягло майже двох третин випадків.

Ви можете бачити, як цей варіант став домінуючим в результатах тестування в деяких центрах, таких як Лабораторія маяка Мілтон-Кінс.

Математики підрахували розкид різних варіантів, намагаючись вирахувати, яку перевагу у цього може бути.

Але складно відокремити один від одного, що пов’язано з поведінкою людей, а що з вірусом.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав цифру, згідно з якою цей варіант може бути на 70% більше поширеним. Він сказав, що це може збільшити число R, яке вказує, зростає або зменшується епідемія, на 0,4.

Ця цифра в 70% з’явилася в п’ятницю в презентації доктора Еріка Волц з Імперського коледжу Лондона.

Під час виступу він сказав: “Насправді ще рано говорити… але, судячи з того, що ми бачимо досі, він росте дуже швидко, він росте швидше, ніж будь-коли зростав [попередній варіант], але важливо стежити за це”.

Не існує точних цифр, що вказують на те, наскільки більш заразним може бути цей варіант. Вчені, чиї роботи ще не опубліковані, назвали мені цифри як набагато вище, так і набагато нижче 70%.

Але залишаються питання про те, заразний чи він взагалі.

“Кількість свідчень у відкритому доступі вкрай неадекватно, щоб скласти тверде або тверда думка про те, чи дійсно вірус збільшив передачу”, – сказав професор Джонатан Болл, вірусолог з Ноттінгемського університету.

Як далеко він поширився?

Вважається, що цей варіант або з’явився у пацієнта в Великобританії, або був імпортований з країни з більш низькою здатністю відстежувати мутації коронавируса.

Цей варіант можна знайти по всій Великобританії, за винятком Північної Ірландії, але він в значній мірі сконцентрований в Лондоні, на південному сході і сході Англії. Схоже, що випадки в інших регіонах країни не набирали обертів.

Дані компанії Nextstrain, яка відстежує генетичні коди зразків вірусів по всьому світу, припускають, що випадки захворювання в Данії та Австралії відбулися з Великобританії. Нідерланди також повідомили про випадки.

Це траплялося раніше?

Так.

Вірус, який вперше був виявлений в Ухані, Китай, відрізняється від вірусу, який ви знайдете в більшості куточків світу.

Мутація D614G з’явилася в Європі в лютому і стала переважаючою в світі формою вірусу.

Інший, названий A222V, поширився по Європі і був пов’язаний з літніми канікулами людей в Іспанії.

Що ми знаємо про нові мутації?

Початковий аналіз нового варіанту був опублікований і виявив 17 потенційно важливих змін.

Відбулися зміни в протеїні спайки – це ключ, який вірус використовує, щоб відкрити двері в клітини нашого тіла.

Одна мутація під назвою N501Y змінює найбільш важливу частину спайка, відому як “рецептор-зв’язуючий домен”.

Тут шип вперше контактує з поверхнею клітин нашого тіла. Будь-які зміни, які полегшують проникнення вірусу всередину, можуть дати йому перевагу.

“За всіма параметрами схоже, що це важлива адаптація,” – зазначає професор Ломан.

Неодноразово фіксувалася і ще одна мутація (делеция H69 / V70), – зокрема, у заражених норок на фермах в Данії, – в ході якої відбувається знищення крихітної частини шипа.

Дослідження, що проводяться професором Рави Гуптою з Кембриджського університету, показують, що в лабораторних умовах ця мутація збільшує в два рази інфекційність коронавірусу.

В ході цих же експериментів вчені припустили, що ці мутації роблять менш ефективними лікування хворих за допомогою переливання крові пацієнтів, які перехворіли на ковідом.

“Випадки все ростуть і ростуть, і це турбує уряд, турбує нас, турбує всіх вчених”, – сказав професор Гупта в інтерв’ю Бі-бі-сі “.

Звідки прийшов новий штам?

Цей штам зазнав несподівано багато мутацій.

Найбільш ймовірне тому пояснення таке, що він виник у пацієнта з ослабленою імунною системою, яка не змогла подолати цей вірус.

Замість цього організм цієї людини став свого роду сприятливим середовищем для мутації коронавируса.

Чи став ковід більш смертельним?

Поки немає ніяких свідоцтв того, що це може бути так. Але ситуацію треба тримати під контролем.

Однак навіть сам факт того, що заражених стає більше, може створити проблеми в лікарнях.

Якщо новий варіант буде легше передаватися, більшій кількості пацієнтів знадобиться лікування в стаціонарі.

Чи будуть ефективні вакцини проти нового штаму?

Практично точно можна сказати – так. У всякому разі на найближче майбутнє.

Всі три провідні світові вакцини викликають імунну відповідь організму на існуючий спайк-білок коронавируса.

Вони налаштовують імунну систему на те, щоб вона атакувала різні складові вірусу, а це значить, що навіть незважаючи на те, що частина шипа мутувала, вакцини як і раніше будуть ефективні.

“Однак якщо ми проґавили ще ряд мутацій, тоді треба буде хвилюватися”, – говорить професор Гупта.

“Цей вірус потенційно налаштований на те, щоб обійти захист, дану вакциною. Він вже зробив до цього ряд кроків,” – каже вчений.

Подібне може статися, якщо вірус мутує настільки, що вакцина виявляється бездейственна, а вірус продовжує заражати людей.

І це, ймовірно, викликає найбільше побоювань у зв’язку з новим коронавірусів і, зокрема, з новим штамом, який показує, що він здатний адаптуватися так, щоб заражати все більше число людей.

“Цей вірус, як видно, зможе породити мутантів, здатних протистояти вакцині”, – такими словами в минулу п’ятницю уклав свою презентацію професор Девід Робертсон з Університету Глазго.

І тоді ми опинимося в такій же ситуації, що і при грипі, коли вакцину необхідно регулярно видозмінювати.

На щастя, ті вакцини проти коронавируса, які ми вже отримали, легко піддаються цьому.