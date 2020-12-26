Новий штам коронавірусу виявили в восьми країнах Європи, потрібно посилити захисні заходи.

Про це в Twitter заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге.

“Вісім країн в Європейському регіоні ідентифікували новий варіант COVID-19 VOC-202012/01. Життєво важливо посилити існуючі захисні заходи”, – написав він.

Клюге закликав дотримуватися дистанціювання і носити маски.

За його словами, новий штам коронавірусу, на відміну від попередніх, ймовірно, поширюється серед більш молодих вікових груп.

Клюге наголосив на необхідності залишатися пильним, поки триває вивчення нового варіанту вірусу.