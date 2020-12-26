Про це в Twitter заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге.
“Вісім країн в Європейському регіоні ідентифікували новий варіант COVID-19 VOC-202012/01. Життєво важливо посилити існуючі захисні заходи”, – написав він.
Клюге закликав дотримуватися дистанціювання і носити маски.
За його словами, новий штам коронавірусу, на відміну від попередніх, ймовірно, поширюється серед більш молодих вікових груп.
Клюге наголосив на необхідності залишатися пильним, поки триває вивчення нового варіанту вірусу.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Також уряди Польщі, Чехії та Гонконгу слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.