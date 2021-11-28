26 листопада ВООЗ назвала новий штам, який виявили у Південній Африці, Omicron і заявила, що він “викликає занепокоєння”. Кожна поява нового штаму викликала занепокоєння у медиків, вчених, урядовців різних країн світу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Останній штам має настільки велику кількість мутацій, що один вчений описав це як “щось жахливе”.

Наразі штам Omicron виявили щонайменше у Південній Африці, Ботсвані, Німеччині, Ізраїлі, Великій Британії.

Відразу виникають питання про те, наскільки швидко поширюється новий варіант, його здатність обходити імунітет та вакцини, і що з цим робити.

Є багато припущень, але мало однозначних відповідей.

Отже, що ми знаємо?

Як розповіли у ВООЗ, новий штам Omicron дуже мутував.

Професор Туліо де Олівейра, директор Центру реагування на епідемії та інновацій у Південній Африці, сказав, що існує “незвичайна сукупність мутацій” і що вона “сильно відрізняється” від інших варіантів.

“Цей варіант коронавірусу нас дійсно здивував, у нього великий стрибок в еволюції [і] ще багато мутацій, на які ми очікували”, – сказав він.

На брифінгу для ЗМІ професор де Олівейра сказав, що всього було 50 мутацій і понад 30 – у шипі білку, на який націлена більшість вакцин, оскільки саме цей шип вірус використовує, щоб потрапити до клітин нашого тіла.

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Якщо ще більше наблизитись до рецепторно-зв’язуючого домену (це частина вірусу, яка вперше контактує з клітинами нашого тіла), він має 10 мутацій у порівнянні з двома мутаціями для варіанта Delta, який зараз охопив світ.

Цей рівень мутації, швидше за все, походить від одного пацієнта, який не зміг перемогти вірус.

Багато мутацій не означає, що все погано. Важливо знати, що насправді роблять ці мутації.

“Але є побоювання, що цей вірус тепер радикально відрізняється від оригіналу, який з’явився в Ухані. Це означає, що вакцини, які були розроблені з використанням вихідного штаму, можуть бути не такими ефективними щодо Omicron”, – йдеться у статті.

Деякі мутації були помічені раніше в інших штамах.

Наприклад, мутація N501Y, схоже, полегшує поширення коронавірусу. Деякі мутації ускладнюють розпізнавання вірусу антитілами і можуть зробити вакцини менш ефективними, але є й інші абсолютно нові мутації.

Було багато прикладів штамів, які на папері здавались жахливими, але ні до чого не призвели. Наприклад, бета-варіант, про який стало відомо на початку року. Але врешті-решт світ захопив штам Delta.

Наукові дослідження в лабораторії дадуть більш ясну картину.

Поки що рано робити певні висновки, але вже є ознаки, що викликають занепокоєння.