Новий склад тристоронньої контактної групи, затверджений президентом Володимиром Зеленським, яка бере участь у переговорах в Мінському форматі, призведе до створення парламентського виміру з участю представників квазіреспублік та політиків РФ, що знаходяться в санаційному списку.

Про це сказав голова фракції “Голос” Сергій Рахманін під час виступу у Верховні раді, передає кореспондент #Букв.

“Тепер за бюджетний кошт у нас буде поважна делегація, яка складатиметься з урядовців та голів парламентських комітетів в структурі, яка не є офіційною і рішення якої не є офіційними та не мають жодного юридичного наслідку”, – сказав Рахманін.

Рахманін нагадав, що, відповідно, до заяв керівника Офісу президента Андрія Єрмака, від РФ очікується дзеркальний крок.

“Якщо люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ, то ми отримаємо яскраву галерею персон, які знаходяться в санкційному українському списку: Леоніда Слуцького, який вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну і який погрожував Україні війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України. Ми отримаємо Леоніда Калашникова, який казав, що Україна винищить все населення Донбасу і який закликав закрити для України Керченську протоку. Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера, це цитата «вимагала превентивно знищити Україну”. Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму”,- пояснив Рахманін.