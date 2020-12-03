Про це повідомляє The Atascadero News.

Об’єкт виявив і зняв бігун Гері Лайонс. Це тристороння стела імовірно з нержавіючої сталі. Її висота – три метри, ширина – майже 46 сантиметрів, вага – близько 90 кілограмів. Каліфорнійський моноліт споруджений за допомогою заклепок, що скріплюють бічні панелі.

Як і в інших випадках, невідомо, як об’єкт виявився на місці, і хто його поставив. Лайонс розповів, що був там у вівторок, тоді на горі нічого не стояло.

Все ще неясно, хто встановив аналогічні об’єкти в штаті Юта і в Румунії і чи пов’язані вони між собою.