В Сенаті США 8 червня презентували новий звіт щодо подій 6 січня, коли протестувальники, прихильники 45-го президента Дональда Трампа, ввірвались до будівлі Капітолія. Автори уникали різких формулювань та власних інтерпретацій щодо подій того дня, аби отримати підтримку представників Республіканської та Демократичної партій.

Про це свідчить новий звіт, повідомляє The New York Times.

Слідчі Конгресу переглянули та проаналізували “тисячі документів”, отримали письмові заяви від 50 поліціянтів, які захищали Капітолій, а також отримали свідчення від багатьох нинішніх та ексчиновників, які мали ту чи іншу роль в підготовці та реагуванні на питання, пов’язані з безпекою Капітолія. Доповідь на 127 сторінок – повне розслідування подій 6 січня. Основний висновок, який зробили автори – розвідка задовго до штурму “знала про можливе насилля” 6 січня.

Найбільше уваги було присвячено формулюванням щодо подій того дня, аби не посварити республіканців і демократів.

У звіті сказано, що під час штурму був “збій в комунікації між представниками правоохоронних органів”. Розвіддані не передавали поліції, а в офіцерів були зв’язані руки, оскільки вище керівництво чекало команд від адміністрації Трампа. В цей час прихильники експрезидента ввірвалися до Капітолія, в результаті чого загинули п’ятеро осіб.

Окремим пунктом в доповіді було виокремлено роль президента-республіканця під час штурму. У звіті сказано, що Трамп закликав своїх прихильників прийти до Капітолія, однак такі слова як “штурм”, “повстання” – не використовуються. Автори доповіді старалися добирати максимально дипломатичні фрази, аби зберегти двопартійний договір між сенаторами-республіканцями та сенаторами-демократами в комітетах.

До цього члени двох комітетів погодилися з тим, що 45-го президента Трампа потрібно закликати до відповідальності за підбурювання натовпу до штурму Капітолія. Як відомо, в лютому його все одно виправдали, оскільки Республіканська партія мала більшість.

Окрім загального опису фактів про те, що відбувалося 6 січня, в доповіді є й рекомендації стосовно того, як можна було б уникнути штурму (описано чіткий сценарій).

6 січня сили Національної гвардії Вашингтона почали діяти тільки через три години після того, як поліція відправила запит про необхідність допомоги. Через цю проблему “офіцери отримали переломи кісток, черепно-мозкові травми, хімічні опіки” від учасників штурму. При тому, що спецслужби передавали деяку інформацію правоохоронцям, інші представники розвідки та офіцери – не були проінформовані. Коли очільник поліції Капітолія Стівен Сунд попросив про допомогу, йому довелося кілька годин розмовляти з різними чиновниками в Пентагоні.

Для створення доповіді було використано інтерв’ю та заяви представників поліції, ФБР, Міністерства внутрішньої безпеки. При цьому, автори хотіли отримати розгорнутіші відповіді від представників двох останніх відомств.

Серед 20 рекомендацій в доповіді: потрібно було дозволити начальнику поліції Капітолія отримати пряму відповідь від Національної гвардії, а не чекати на погодження з Пентагону.

Сенатори рекомендували внесли зміни та надати очільнику поліції Капітолія більше повноважень. також сенатори порадили покращити систему планування та надати необхідне обладнання силам безпеки. Федеральним агентствам рекомендували зайнятися організацією збору розвідданих.

Поліції Капітолію порекомендували створити об’єднаний розвідувальний відділ, бо до цього не вдалося інтерпретувати повідомлення заколотників в Мережі. Як відомо, до 6 січня прихильники Трампа опублікували в Мережі багато загроз та потенційно небезпечних заяв щодо застосування насилля. У звіті сказано, що ці повідомлення було легко знайти в групах, де публікують різні оголошення, в соціальних мережах. Також користувачі розповсюджували багато мемів на цю тему і хештегів. Однак, представники розвідки “не змогли інтерпретувати такі повідомлення” й “не змогли відрізнити звичайні повідомлення від реальних погроз”.

У поліції Капітолію заявили, що вже ведуть роботу над необхідними змінами.

Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Через заворушення і штурм тоді загинули п’ятеро осіб, зокрема офіцер поліції.

У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.